ΥΠΕΘOΟ: Με την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων συναντήθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνο Ξενοκώστα και τον ταμία, Ιωάννη Σταματόπουλο, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνο Ξενοκώστα και τον ταμία, Ιωάννη Σταματόπουλο, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία: το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων, τα κίνητρα για νέες επενδύσεις και ναυπηγήσεις, το κόστος εργασίας, τις ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο Υφυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία της μεγάλης επένδυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελευσίνα και τη Σύρο, η οποία επαναφέρει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία στον διεθνή χάρτη μετά από δεκαετίες αποδυνάμωσης, καθώς και για τα επόμενα βήματα υλοποίησής της.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για στρατηγική επένδυση με προστιθέμενη αξία στην παραγωγή, στην απασχόληση και στην εθνική οικονομία, που συνδέει την ελληνική ναυτιλία με την εγχώρια βιομηχανία και δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επεσήμανε ακόμη ότι η ανάπτυξη του κλάδου προϋποθέτει συντονισμένη δουλειά με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδίως σε ζητήματα υποδομών, ώστε οι επενδύσεις να συνοδεύονται από το κατάλληλο περιβάλλον για να αποδώσουν. Δεσμεύτηκε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε η Ένωση θα εξεταστούν με προσοχή, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ανοίξει ενόψει των οικονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, σημείωσε ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία διαθέτει σήμερα την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τη διεθνή συγκυρία για να διεκδικήσει ρόλο ισότιμου παίκτη στην ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία.