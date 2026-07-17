Χρέη στο δημόσιο: Ανοίγουν οι λογαριασμοί δίνοντας το 25% της οφειλής

Σε λειτουργία νέα δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης λογαριασμών.

Τη νέα διαδικασία πλήρους άρσης της κατάσχεσης, εφόσον προηγηθεί πληρωμή μέρους της οφειλής και τακτοποίηση των υπόλοιπων εκκρεμοτήτων, ενεργοποίησε από χθες η ΑΑΔΕ. Χιλιάδες φορολογούμενοι με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη στην εφορία έχουν πλέον έναν πιο γρήγορο δρόμο για να τους ξεμπλοκάρουν, αλλά όχι χωρίς κόστος.

Με το νέο πλαίσιο ο λογαριασμός ανοίγει αυτομάτως, με μια απλή αίτηση. Πριν από αυτή όμως, ο φορολογούμενος πρέπει πρώτα να πληρώσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, να ρυθμίσει ή να αναστείλει το υπόλοιπο και να έχει τακτοποιήσει κάθε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο. Μόνο τότε μπορεί να ζητήσει την άρση της δέσμευσης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η διαδικασία περνά πλέον ψηφιακά από την πλατφόρμα «Τα αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ στο aade.gov.gr. Εκεί ο οφειλέτης υποβάλλει αίτημα προς το αρμόδιο δικαστικό τμήμα, ζητώντας την άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού του.

Πριν από την αίτηση, όμως, προηγείται η πληρωμή. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο: χωρίς την καταβολή του 25%, το αίτημα δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτομάτως αυτό αποκλείει πολλούς. Και ακόμη κι αν γίνει η πληρωμή, η αποδέσμευση εγκρίνεται μόνο αν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το νέο πλαίσιο.

Τι κερδίζει ο οφειλέτης

Η βασική αλλαγή είναι ότι καταργείται η παλιά, αργή και βασανιστική διαδρομή με επισκέψεις σε υπηρεσίες και τράπεζες. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και, εφόσον εγκριθεί, ο λογαριασμός ξεμπλοκάρει πολύ πιο γρήγορα. Για έναν επαγγελματία ή μια μικρή επιχείρηση, αυτό μπορεί να σημαίνει επανεκκίνηση στην καθημερινή λειτουργία, από πληρωμές και προμηθευτές μέχρι μισθοδοσία.

Το μέτρο, όμως, δεν είναι γενική λύση για όλους. Αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη ξεκινήσει να τακτοποιούν τα χρέη τους και θέλουν να ξανακερδίσουν πρόσβαση στο τραπεζικό τους χρήμα.

Ποιους ωφελεί και ποιοι μένουν εκτός

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 114 δισ. ευρώ. Παράλληλα, εκατομμύρια φορολογούμενοι εξακολουθούν να έχουν οφειλές προς την Εφορία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο το μέτρο είναι μόνιμο και όχι έκτακτο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη. Άρα δεν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο δικαίωμα, αλλά για εφάπαξ ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά. Συνεπώς όσοι μπορέσουν σταδιακά να μπουν στη διαδικασία, θα μπορούν να ανακτήσουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Το πλαίσιο παραμένει ανοιχτό, αλλά η χρήση του είναι περιορισμένη και απαιτεί προσοχή.