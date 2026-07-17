Χρηματιστήριο: Νέες πιέσεις στις τράπεζες, επιλεκτικές κινήσεις στα blue chips

Σε υποτονικούς ρυθμούς οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που καταγράφει νέες απώλειες. Πάνω από 1% υποχωρεί ο τραπεζικό δείκτης, ξεχωρίζει ανοδικά στον FTSE Large Cap η μετοχή της Coca-Cola.

Σε υποτονικούς ρυθμούς οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω επιφυλακτικότητας στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης, αλλά και μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, όπου οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των πιέσεων (ο δείκτης Philadelphia Semiconductor έχει πλέον υποχωρήσει σχεδόν κατά 20% από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε στα τέλη Ιουνίου, πλησιάζοντας τα όρια μιας bear market).

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις αγορές, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχίστηκαν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Μάλιστα, για πρώτη φορά επλήγη δεξαμενόπλοιο κοντά στον κύριο εξαγωγικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του Ιράν, ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον διευρύνει το πεδίο των ναυτικών επιχειρήσεών της.

Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις κατά αμερικανικών συμμάχων στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, ενώ χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ «κόκκινη γραμμή». Παράλληλα, φέρεται να επιδιώκει τη συνεργασία περιφερειακών συμμάχων της ώστε να διαταραχθούν και οι θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να τεθούν ταυτόχρονα υπό πίεση δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά «στενά» του πλανήτη.

Αναμενόμενα, η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ συνέχισε να μειώνεται, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να εκτιμά ότι η διέλευση παραμένει υπερβολικά επικίνδυνη για τα εμπορικά πλοία, ενώ η τιμή του Brent παραμένει πέριξ των 84-86 δολαρίων το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σήμερα υποχωρεί περί του 0,35%, όπως και ο CAC στο Παρίσι, ενώ ανοδικά κινείται ο βρετανικός FTSE100 σε ποσοστό 0,36%.

Εντός συνόρων, η ElvalHalcor ολοκλήρωσε την ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα το ενδιαφέρον στρέφεται στην ΑΜΚ της Aktor, που εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει περισσότερα από τα αρχικά προγραμματισμένα 650 εκατ. ευρώ καθώς το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τη συναλλαγή εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρό. Η διαδικασία του bookbuilding αναμένεται να διαρκέσει από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη έκδοση εταιρικού ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να προγραμματίζεται να ανοίξει στις 23 Ιουλίου

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.466,73 μονάδες με απώλειες 0,36%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,95% στις 2.731,38 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Credia κινείται ανοδικά σε ποσοστό 0,62% στα 0,97 ευρώ, ενώ αμετάβλητη στα 10,05 ευρώ διαπραγματεύεται η Τρ. Κύπρου. Στον αντίποδα, Optima και Τρ. Πειραιώς σημειώνουν απώλειες 1,37% και 1,26% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχωρούν και οι μετοχές των Eurobank (-1,24%) και Alpha Bank (-1,09%). Με μικρότερες απώλειες η ΕΤΕ (-0,68%) στα 14,62 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,7 με 31 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 54 σε αρνητικό και 65 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 18,47 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,55% της Coca-Cola HBC στα 58,80 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι τίτλοι των Jumbo (+1,14%), ΟΤΕ (+1,01%), Cenergy (+0,59%), Allwyn (+0,34%), Metlen (+0,18%), Aktor (+0,15%) και Lamda Development (+0,08%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ElvalHalcor (-2,37%), ενώ ακολουθούν Motor Oil (-1,65%), ΕΥΔΑΠ (-0,96%), Viohalco (-0,89%), ΔΕΗ (-0,79%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,63%), Helleniq Energy (-0,32%), ΔΑΑ (-0,29%), Τιτάν (-0,24%) και Aegean (-0,08%)