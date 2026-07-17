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Η Ουκρανία έχει πλήξει συνολικά 159 ρωσικά πλοία τον Ιούλιο σε Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα

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Η Ουκρανία έχει πλήξει συνολικά 159 ρωσικά πλοία τον Ιούλιο σε Αζοφική και Μαύρη Θάλασσα
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Με τις επιθέσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν πληγεί αυτό το μήνα στην Αζοφική και στη Μαύρη Θάλασσα έφθασε τα 159, πρόσθεσε.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα συστήματα έπληξαν άλλα 12 ρωσικά πλοία σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διοικητής των μη επανδρωμένων συστημάτων του Κιέβου, καθώς η Ουκρανία αυξάνει τις ναυτικές επιθέσεις εναντίον της Μόσχας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εννέα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, ένα δεξαμενόπλοιο, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου και ένα ρυμουλκό.

Με τις επιθέσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν πληγεί αυτό το μήνα στην Αζοφική και στη Μαύρη Θάλασσα έφθασε τα 159, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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Ρωσία
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