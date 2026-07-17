Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ΟΛΠ Α.Ε.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της λιμενικής βιομηχανίας, μέσα από κοινές δράσεις σε τομείς όπως οι έξυπνες λιμενικές τεχνολογίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και τα logistics.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η ΟΛΠ Α.Ε. υπέγραψαν στις 16 Ιουλίου 2026 Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης και της βιώσιμης ανάπτυξης στον λιμενικό τομέα.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της λιμενικής βιομηχανίας, μέσα από κοινές δράσεις σε τομείς όπως οι έξυπνες λιμενικές τεχνολογίες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ναυτιλιακή ασφάλεια και τα logistics. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και η υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τη λιμενική βιομηχανία. Αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα και την τεχνογνωσία του ΕΜΠ, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένος Πειραιώς».

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Το ΕΜΠ, πιστό στη διαχρονική αποστολή του να παράγει επιστήμη με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, θέτει την ερευνητική και τεχνολογική του αριστεία στην υπηρεσία του εκσυγχρονισμού των λιμενικών υποδομών της χώρας. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία με την ΟΛΠ Α.Ε, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ναυτιλιακής τεχνολογίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένος Πειραιώς και της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κόμβου».

Η τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Fang Qiu, ο οποίος στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του ΕΜΠ και της ΟΛΠ Α.Ε., επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Ως μέλος του Ομίλου COSCO SHIPPING, η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιώς, αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.