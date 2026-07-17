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Ράλι 4,5% για τη μετοχή της Saab μετά το νέο ρεκόρ στις ανεκτέλεστες παραγγελίες

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Ράλι 4,5% για τη μετοχή της Saab μετά το νέο ρεκόρ στις ανεκτέλεστες παραγγελίες
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Το συνολικό ανεκτέλεστο της Saab διαμορφώθηκε στα 317,7 δισ. κορώνες, αυξημένο σε σχέση με τα 197,6 δισ. κορώνες πριν από έναν χρόνο.

Πάνω από τις εκτιμήσεις διαμορφώθηκαν τα κέρδη της σουηδικής Saab στο β' τρίμηνο του 2026, ενώ η ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για στρατιωτικό εξοπλισμό οδήγησε την κατασκευάστρια εταιρεία μαχητικών αεροσκαφών σε ένα ακόμη τρίμηνο με ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 25,5 δισ. κορώνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της FactSet για 23,9 δισ. κορώνες, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. κορώνες, έναντι προσδοκιών για 2,4 δισ. κορώνες.

Την ίδια στιγμή, οι νέες παραγγελίες για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ανήλθαν στα 68,4 δισ. σουηδικές κορώνες (7,1 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της FactSet για 57,1 δισ. κορώνες.

Το συνολικό ανεκτέλεστο της Saab διαμορφώθηκε στα 317,7 δισ. κορώνες, αυξημένο σε σχέση με τα 197,6 δισ. κορώνες πριν από έναν χρόνο, σηματοδοτώντας το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του βιβλίου παραγγελιών. Η Saab, της οποίας η γκάμα προϊόντων εκτείνεται από τα μαχητικά αεροσκάφη Gripen και τα υποβρύχια έως τους πυραύλους και τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, έχει καταγράψει εκθετική αύξηση των παραγγελιών μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, στις αρχές του 2022.

«Δραστηριοποιούμαστε σε μια αγορά με διαρθρωτικά αυξανόμενη ζήτηση και παραμένουμε προσηλωμένοι στην κλιμάκωση της παραγωγικής ικανότητας, την παράδοση προϊόντων στους πελάτες και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Saab, Micael Johansson.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της εταιρείας καταγράφει ισχυρά κέρδη άνω του 4,5% στις συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης.

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