Νερό: Τι είναι οι «κυνηγοί» διαρροών που βρίσκουν σπασμένους αγωγούς από το Διάστημα

Η λειψυδρία μετατρέπει κάθε σταγόνα νερού σε πολύτιμο πόρο και οι εταιρείες ύδρευσης στρέφονται πλέον στους δορυφόρους για να εντοπίσουν αόρατες διαρροές κάτω από το έδαφος.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του νερού δεν είναι πάντοτε η ξηρασία. Είναι το νερό που χάνεται χωρίς κανείς να το βλέπει. Κάθε ημέρα, εκατομμύρια κυβικά μέτρα πόσιμου νερού χάνονται κάτω από τους δρόμους των πόλεων, μέσα από διαρροές που δεν εμφανίζονται ποτέ στην επιφάνεια. Σε μια εποχή που η λειψυδρία απειλεί όλο και περισσότερες χώρες και το κόστος παραγωγής πόσιμου νερού αυξάνεται, η προστασία κάθε σταγόνας μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των δικτύων ύδρευσης παγκοσμίως.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας. Δεκάδες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στους υδατικούς τους πόρους, ενώ τα τελευταία χρόνια η λειψυδρία έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της ύδρευσης. Την ίδια στιγμή, σημαντικές ποσότητες επεξεργασμένου και απολύτως πόσιμου νερού χάνονται καθημερινά πριν φτάσουν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, εξαιτίας διαρροών στα δίκτυα.

Το παράδοξο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των απωλειών παραμένει αόρατο. Δεν δημιουργεί πλημμυρισμένους δρόμους ούτε σπασμένους αγωγούς που γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Το νερό χάνεται αθόρυβα, αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος, χωρίς κανένα ορατό ίχνος. Και κάπου εκεί, τη σκυτάλη αναλαμβάνει η διαστημική τεχνολογία. Σήμερα, δορυφόροι που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη μπορούν να «δουν» αυτό που δεν μπορούν να εντοπίσουν ούτε οι άνθρωποι ούτε πολλές φορές οι ίδιες οι εταιρείες ύδρευσης.

Πίσω από αυτές τις αόρατες διαρροές κρύβεται ένα τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Υδάτων (IWA), οι απώλειες νερού από τα δίκτυα, το λεγόμενο Non-Revenue Water (NRW), αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις εταιρείες ύδρευσης παγκοσμίως, καθώς μεταφράζονται σε χαμένα έσοδα, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και περιττές επενδύσεις σε νέες υποδομές. Κάθε κυβικό μέτρο που χάνεται σημαίνει ότι νερό που έχει ήδη αντληθεί, επεξεργαστεί και μεταφερθεί στους αγωγούς δεν θα φτάσει ποτέ στον τελικό καταναλωτή.

Πώς οι δορυφόροι εντοπίζουν το νερό που χάνεται

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλές διαρροές δεν εμφανίζονται ποτέ στην επιφάνεια. Μπορεί να βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από το έδαφος, να χάνονται σε αμμώδη εδάφη ή να καταλήγουν σε υπόγειους υδροφορείς χωρίς να αφήνουν εμφανή σημάδια. Εκεί ακριβώς αναλαμβάνουν δράση οι δορυφόροι.

Η μέθοδος βασίζεται σε δορυφορικά ραντάρ και πολυφασματικούς αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν μεταβολές στην υγρασία του εδάφους και να εντοπίσουν περιοχές όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα υπόγειας διαρροής. Τα δεδομένα συνδυάζονται με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, χάρτες δικτύων και επιτόπιες μετρήσεις, ώστε τα συνεργεία να κατευθύνονται μόνο στα σημεία με τη μεγαλύτερη πιθανότητα βλάβης.

Τα δορυφορικά αυτά συστήματα έχουν περάσει πλέον από τη δοκιμαστική εφαρμογή στην καθημερινή λειτουργία πολλών εταιρειών ύδρευσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η United Utilities χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα που βασίζονται σε μέθοδο η οποία αναπτύχθηκε αρχικά για την ανίχνευση νερού στον πλανήτη Άρη. Η εταιρεία επισκευάζει περίπου 800 διαρροές κάθε εβδομάδα, όμως οι δορυφόροι βοηθούν στον εντοπισμό εκείνων που παραμένουν αόρατες για μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η εμπειρία της South Staffs Water, η οποία εφαρμόζει συστηματικά δορυφορικό εντοπισμό διαρροών σε περίπου 6.000 χιλιόμετρα αγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία της SUEZ, η μέθοδος συνέβαλε στην εξοικονόμηση περισσότερων από 2 εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα, μειώνοντας παράλληλα τις άσκοπες εκσκαφές και το κόστος συντήρησης.

Η χρήση των δορυφόρων εξαπλώνεται πλέον με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Satellite Leakage Detection Forum 2025, τα σχετικά προγράμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εντοπίσει σχεδόν 25.000 διαρροές, ενώ έχουν συμβάλει στη διάσωση περισσότερων από 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένου πόσιμου νερού. Μόνο μέσα στο 2025, η εξοικονόμηση ξεπέρασε τα 60 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα που διαφορετικά θα είχε χαθεί από τα δίκτυα.

Οι δυνατότητες των νέων αυτών λύσεων διευρύνονται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) υποστηρίζει έργα όπως το ZOE, τα οποία συνδυάζουν δορυφορικά δεδομένα, αισθητήρες πεδίου και τεχνητή νοημοσύνη για τη συνεχή παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης. Στόχος δεν είναι πλέον μόνο ο εντοπισμός μιας υπάρχουσας διαρροής, αλλά η πρόβλεψη του σημείου όπου ένας αγωγός είναι πιθανό να παρουσιάσει βλάβη στο μέλλον.

Η Ελλάδα ακολουθεί επίσης αυτή την κατεύθυνση. Το 2025, η ΕΥΑΘ παρουσίασε επιστημονική μελέτη που συνδυάζει δορυφορικές εικόνες Sentinel-2 με δεδομένα από drones για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών με ακρίβεια περίπου 30 εκατοστών. Η μεθοδολογία επιτρέπει όχι μόνο την ακριβέστερη χαρτογράφηση των δικτύων αλλά και τη μελλοντική ανάπτυξη συστημάτων προληπτικού εντοπισμού διαρροών, πριν αυτές εμφανιστούν στην επιφάνεια.