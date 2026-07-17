«Μαγνήτης» η Ελλάδα στο luxury real estate - Πόσο κοστίζουν εξοχικές κατοικίες σε Νησιά, Χαλκιδική, Πελοπόννησο

Μύκονος, Πάρος και Χαλκιδική είναι οι ακριβότερες αγορές, με τιμές έως και 14.000 ευρώ/τ.μ. Τι συμβαίνει σε Κυκλάδες, Αργοσαρωνικό, Δωδεκάνησα, Πελοπόννησο.

Η ισχυρή διεθνής ζήτηση και το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον ενισχύουν τη θέση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού στη Μεσόγειο στον τομέα του luxury real estate, με τα ελληνικά νησιά να αποτελούν διεθνώς δημοφιλείς προορισμούς για πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Μύκονος, Πάρος και Χαλκιδική είναι οι ακριβότερες αγορές, με τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο να αγγίζουν έως και τα 14.000 ευρώ.

Ειδικότερα, τα ελληνικά νησιά παραμένουν στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για την απόκτηση πολυτελών και premium εξοχικών ακινήτων, δεχόμενα ώθηση από τη συνεχή δυναμική και την ισχυρή εμπιστοσύνη στην περιοχή ως έναν πολλά υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό. Αυτό αναδεικνύει το πρόσφατο Market Report της Engel & Völkers για την Ελλάδα (2026) για τις τάσεις της αγοράς εξοχικών κατοικιών στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και την Χαλκιδική. Η ζήτηση από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές για “second home” κατοικίες βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ιστορικό υψηλό.

«Σήμερα, οι αγοραστές υψηλής οικονομικής επιφάνειας (HNWIs) δεν αναζητούν απλώς λειτουργικές εξοχικές κατοικίες, αλλά μοναδικά ακίνητα που προσφέρουν απόλυτη ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη πανοραμική θέα και μια αρμονική σύνδεση με τη φυσική ομορφιά», εξηγεί ο Γιώργος Πετράς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Engel & Völkers Ελλάδος. «Η αρχιτεκτονική καινοτομία, η κορυφαία ποιότητα κατασκευής, η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμοι παράγοντες για μια επένδυση».

Ισχυρή διεθνής ζήτηση στο luxury και premium τμήμα της αγοράς

Είτε πρόκειται για τη διακριτική πολυτέλεια των Κυκλάδων, την αυθεντικότητα των Ιονίων Νήσων είτε για τους αναδυόμενους, exclusive προορισμούς της Πελοποννήσου - η ελληνική αγορά δεύτερης κατοικίας αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική. «Καθώς η προσφορά σε αυτές τις εξαιρετικά δημοφιλείς τοποθεσίες είναι εκ φύσεως περιορισμένη, τα πολυτελή και premium ακίνητα εδώ διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας τους και υψηλές προοπτικές για βιώσιμη κεφαλαιακή υπεραξία», αναφέρει ο κ. Πετράς. «Την ίδια στιγμή, οι τιμές στα ελληνικά νησιά παραμένουν συγκριτικά συγκρατημένες σε σχέση με άλλες αγορές της Μεσογείου, προσφέροντας ελκυστικές ευκαιρίες εισόδου σε πολλές περιοχές». Η συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών κινείται από ξένους αγοραστές. Το προφίλ των αγοραστών ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή, προερχόμενο κυρίως από τη Δυτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δημοφιλείς προορισμοί και τιμές

Εδώ και χρόνια, οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμούς της Ελλάδας. Η Μύκονος συγκεκριμένα αποτελεί περιζήτητο hotspot για επενδυτές υψηλού προφίλ, με τα premium ακίνητα να αγγίζουν τιμές έως και 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η γειτονική Πάρος έχει επίσης εδραιωθεί σταθερά ως μία από τις πιο δυναμικές αγορές ακινήτων στις Κυκλάδες, προσελκύοντας αγοραστές από όλο τον κόσμο με τον συνδυασμό των αυθεντικών χωριών και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής της. Τα ακίνητα με θέα στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα περιζήτητα, με τις τιμές να φτάνουν έως και τα 10.000 ευρώ/τ.μ. Ως ένας από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς στη Μεσόγειο, η Σαντορίνη ξεχωρίζει κυρίως για το εντυπωσιακό ηφαιστειακό της τοπίο και την ιδιαίτερη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, με τις τιμές ανά τ.μ. να αγγίζουν τα 8.000 ευρώ. Στην Αντίπαρο, η ζήτηση για κορυφαία ακίνητα παραμένει εξίσου υψηλή, με τιμές έως και 10.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η άκρως ελκυστική χερσόνησος της Χαλκιδικής στη βόρεια Ελλάδα αποτελεί έναν αναδυόμενο προορισμό για luxury real estate, όπου οι κορυφαίες, παραθαλάσσιες βίλες πιάνουν τιμές-ρεκόρ, φτάνοντας έως και τα 14.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στην περιοχή της Πελοποννήσου, η Αργολίδα είναι μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές διεθνώς. Το Πόρτο Χέλι εκτιμάται εξίσου ως hotspot για τους Έλληνες αλλά και για ξένους HNWIs, κερδίζοντας επάξια το προσωνύμιο «το ελληνικό Σαιν-Τροπέ». Οι τιμές για εξαιρετικά προνομιούχες βίλες φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ ανά τ.μ. Η Μεσσηνία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της Ελλάδας, με το τετραγωνικό μέτρο να κοστίζει έως και 6.000 ευρώ. Στην Κορινθία και τη Λακωνία, τα ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες κυμαίνονται έως τα 4.000 ευρώ/τ.μ.

Τα ιστορικά νησιά του Αργοσαρωνικού ξεχωρίζουν για τη γρήγορη πρόσβασή τους από την Αθήνα, γεγονός που προσελκύει σε μεγάλο βαθμό διεθνές πελατολόγιο. Οι τιμές στην Ύδρα φτάνουν έως και τα 7.500 ευρώ, ενώ στις Σπέτσες αγγίζουν τα 6.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παρά την αυξανόμενη απήχησή τους, οι αγοραστές μπορούν ακόμα να βρουν σχετικά προσιτές τιμές εκκίνησης στη Νάξο, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων (έως 5.200 ευρώ/τ.μ.), καθώς και στη Σύρο και την Τήνο (έως 5.000 ευρώ/τ.μ.) ή την Άνδρο (έως 3.200 ευρώ/τ.μ.). Στα Δωδεκάνησα, οι βίλες σε προνομιακές τοποθεσίες της Ρόδου παρουσιάζουν ιδιαίτερη ζήτηση, αγγίζοντας τα 6.750 ευρώ ανά τ.μ. Αντίθετα, η γειτονική Σύμη προσφέρει ακόμα σχετικά χαμηλότερες τιμές εισόδου, στα 3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Προοπτικές: Αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη

Η Engel & Völkers αναμένει τη συνέχιση της θετικής πορείας και τη σταθερή αύξηση της διεθνούς ζήτησης για την αγορά ακινήτων στα ελληνικά νησιά. Η δυναμική αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση των νησιών ως κορυφαίου προορισμούς για εξοχικές κατοικίες στη Μεσόγειο. Καθώς η τοπική προσφορά είναι εκ φύσεως περιορισμένη, αναμένεται επίσης περαιτέρω άνοδος των τιμών. «Οι προσδοκίες των αγοραστών και των επενδυτών μετατοπίζονται αισθητά: η σταθερότητα, η ποιότητα ζωής και η μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική αγορά ακινήτων προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές, το οποίο καλύπτει και με το παραπάνω τις exclusive απαιτήσεις ενός εύπορου κοινού», καταλήγει ο κ. Πετράς.