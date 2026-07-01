Bally’s Intralot: Στο 0,156% η συμμετοχή της Deutsche Bank - Νέα αγορά 650.000 μετοχών

Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Σε απόκτηση 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 784.239,30 ευρώ προέβη την 24/6/2026 η Deutsche Bank.

Κατόπιν των ανωτέρω, η γερμανική τράπεζα κατέχει συνολικά 2.909.585 μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,156% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.