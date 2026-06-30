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ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ στα δέματα δεν θα αλλάξει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών

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ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ στα δέματα δεν θα αλλάξει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών
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Το ευρωπαϊκό τέλος 3 ευρώ που επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου δεν αναμένεται να αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, εκτιμά ο ΕΣΑ.

Το ευρωπαϊκό τέλος ύψους 3 ευρώ που επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου σε κάθε δέμα που εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου δεν αναμένεται να αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών, εκτιμά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ).

Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΣΑ επισημαίνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θεωρεί πως έχει κυρίως εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν αρκεί για να περιορίσει ουσιαστικά τις αγορές από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Όπως αναφέρει, η επιβάρυνση των 3 ευρώ σε προϊόντα χαμηλής ή μέσης αξίας δεν μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών.

Παράλληλα, ο Σύλλογος εκφράζει αμφιβολίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι είναι πρακτικά αδύνατος ο έλεγχος των δισεκατομμυρίων δεμάτων που εισέρχονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τον ΕΣΑ, η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί ερωτήματα τόσο για την είσπραξη των πρόσθετων επιβαρύνσεων όσο και για τον ουσιαστικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει, επίσης, να εξεταστεί για την Ελλάδα η επιβολή πρόσθετου εθνικού τέλους, εντός των ορίων που επιτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, με στόχο την ουσιαστικότερη εξισορρόπηση του ανταγωνισμού υπέρ του νόμιμου ελληνικού εμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
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