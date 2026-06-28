VW: Πρόταση να σταματήσει την παραγωγή στη Κίνα για να σώσει θέσεις εργασίας στη Γερμανία

Πρόταση δια στόματος του πρωθυπουργού της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, του κρατιδίου που εδρεύει η αυτοκινητοβιομηχανία και που κατέχει ποσοστό 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία.

Η Volkswagen θα μπορούσε να διασφαλίσει θέσεις εργασίας στη Γερμανία εάν παρήγαγε εκεί μοντέλα αυτοκινήτων που σήμερα αναπτύσσει στην Κίνα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας.

Ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, έκανε τις δηλώσεις αυτές στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, μετά από δημοσιεύματα της Παρασκευής σύμφωνα με τα οποία η δοκιμαζόμενη αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία και να αυξήσει τις περικοπές προσωπικού έως και στις 100.000 θέσεις εργασίας.

«Αν παράγαμε εδώ οχήματα που σήμερα κατασκευάζουμε στην Κίνα, θα μπορούσαμε να σταθεροποιήσουμε τον βαθμό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων μας», δήλωσε ο Λις σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο.

«Αυτό θα δημιουργούσε επίσης την ευκαιρία για νέα ανάπτυξη και καινοτομία στις εγκαταστάσεις μας. Για μένα, το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε την απασχόληση και την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων μας, αντί να βλέπουμε να κατασκευάζονται νέα εργοστάσια εκτός Γερμανίας.»

Η Κάτω Σαξονία, όπου εδρεύει η Volkswagen και όπου λειτουργούν πέντε από τα έξι εργοστάσια τελικής συναρμολόγησης της εταιρείας στη δυτική Γερμανία, κατέχει ποσοστό 20% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία.

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις από τους Κινέζους ανταγωνιστές της, τους αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς, καθώς και με τη μειωμένη ζήτηση στην Ευρώπη, παράγοντες που, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, καθιστούν το επιχειρηματικό της μοντέλο μη βιώσιμο.

Ο Λις, μέλος του κεντροαριστερού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), είχε ήδη προτείνει, μετά την επίσκεψή του στην Κίνα τον Απρίλιο, να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραγωγής στη Γερμανία αυτοκινήτων που προορίζονται για την κινεζική αγορά.

Το Σάββατο, η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung ανέφερε ότι η θυγατρική της Volkswagen, Porsche, εξετάζει τη μεταφορά της παραγωγής του SUV Cayenne από τη Σλοβακία στο εργοστάσιό της στη Λειψία, στη Γερμανία, με στόχο την αύξηση του βαθμού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου.

