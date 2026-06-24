Η KNDS σχεδιάζει διπλή εισαγωγή σε Φρανκφούρτη και Παρίσι

Η KNDS είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ευρώπη.

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) γνωστοποίησε η αμυντική εταιρεία KNDS επιδιώκοντας διπλό listing στα Χρηματιστήρια του Παρισιού και της Φρανκφούρτης.

Η KNDS είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων θωρακισμένων οχημάτων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία και θεωρείται βασικός «παίκτης» στην προσπάθεια επανεξοπλισμού της, από την οποία έχουν ωφεληθεί και άλλες εταιρείες του κλάδου όπως η Rheinmetall, η Saab και η BAE Systems.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να περιλαμβάνει την πώληση έως και 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από την GIAT Industries που ανήκει στο γαλλικό κράτος και τη γερμανική ιδιωτική εταιρεία χαρτοφυλακίου Wegmann & Co.

Οι μετοχές θα πωληθούν απευθείας σε θεσμικούς επενδυτές, χωρίς δημόσια προσφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της KNDS, Jean-Paul Alary ανακοινώνοντας την IPO, δήλωσε ότι η Ευρώπη «εισέρχεται σε μια νέα εποχή άμυνας και ασφάλειας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις εκσυγχρονίζονται με ταχύ ρυθμό και ανασυγκροτούν κρίσιμες δυνατότητες χερσαίας άμυνας».