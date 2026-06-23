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Mevaco: Στο 5,73% αυξήθηκε το ποσοστό του Γ. Γκιωνάκη

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Mevaco: Στο 5,73% αυξήθηκε το ποσοστό του Γ. Γκιωνάκη
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Ο Γεώργιος Γκιωνάκης κατέχει 602.009 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 5,73% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (10.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

Η «ΜΕVACO A.E» ανακοινώνει σε συνέχεια της σχετικής γνωστοποιήσεως που υπεβλήθη την 23.06.2026 προς αυτή ότι το υπόχρεο πρόσωπο και δη ο μέτοχος κ. Γεώργιος Γκιωνάκης προέβη την 5η Μαΐου 2026 σε απόκτηση, συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, 92.450 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό του εν λόγω μετόχου να υπερβεί το όριο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω απόκτησης ο Γεώργιος Γκιωνάκης κατέχει 602.009 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε 5,73% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (10.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές).

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