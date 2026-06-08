Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ

Την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο, χαιρετίζει ο ΕΣΠ.

Την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για οφειλές προς το Δημόσιο, χαιρετίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

«Πρόκειται για μια θετική παρέμβαση, που προσφέρει μεγαλύτερη προστασία σε χιλιάδες πολίτες και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά. Ωστόσο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της λειτουργικής τους ρευστότητας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι η εμπειρία της αγοράς δείχνει πως μία επιχείρηση δεν κινδυνεύει μόνο από το ύψος των οφειλών της, αλλά κυρίως όταν αδυνατεί να διαχειριστεί την καθημερινή λειτουργία της, να πληρώσει μισθούς, προμηθευτές, ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές υποχρεώσεις, λόγω δεσμεύσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της.

Για αυτόν τον λόγο, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για ουσιαστική προστασία της λειτουργικής ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός αποτελεσματικού πλαισίου ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

«Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου είναι ένα θετικό βήμα. Το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στις βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεχίζουν να λειτουργούν, να παράγουν εισόδημα και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες», καταλήγει η ανακοίνωση.