DW: Το BBC μειώνει το δυναμικό του – μειώνεται και η δυναμική του;

Αντιδράσεις από τους ανθρώπους των ΜΜΕ ενώ και η υπουργός Πολιτισμού αναγνώρισε την ανάγκη ισχυροποίησης τέτοιων δικτύων.

«Είδη προς εξαφάνιση» έχει χαρακτηρίσει η βρετανική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης, Ofcom τα τηλεοπτικά κανάλια και δεν είναι η μόνη. Ώρα για αλλαγές που θα προσαρμόζονται στο σήμερα, υποστηρίζουν όσοι διαχειρίζονται τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς του τώρα. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μεγαλώνουν, ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα που ολοένα και μικραίνουν.

Ήρθε η ώρα για μια σκληρή πραγματικότητα; Όπως σχεδόν εκμηδενίζεται ο έντυπος τύπος έτσι θα συμβεί και με τον ραδιοτηλεοπτικό;

«Σε μια εποχή ψευδών ειδήσεων και μιας βιομηχανίας που συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στα χέρια λίγων πολυεθνικών οργανισμών, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται ένα σίγουρο, φιλόδοξο και βιώσιμο BBC περισσότερο από ποτέ», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι.

Η άφιξη του νέου γενικού Διευθυντή φέρνει τις μεγαλύτερες μειώσεις 15ετίας

Όμως ο παλαιότερος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του κόσμου δεν παίρνει όσα θέλει από την κυβέρνηση και σίγουρα ούτε και από τον κόσμο. Έτσι, ανακοίνωσε και επίσημα λίγες ημέρες πριν ότι ένας στους 10 υπαλλήλους θα χάσει τη δουλειά του με σκοπό, ο σταθμός να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια λίρες. Και το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. Μέσα στα επόμενα δύο έτη, 1.800 με 2.000 θέσεις εργασίας θα περικοπούν ώστε να αντιμετωπίσει τις «σοβαρές οικονομικές πιέσεις» που δέχεται.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν την άφιξη του νέου γενικού διευθυντή του BBC και πρώην στελέχους της Google Ματ Μπρίτιν στις 18 Μαΐου. Βέβαια, το δύσκολο έργο των ανακοινώσεων ανέλαβε ο προσωρινός γενικός διευθυντής, Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διαγράψει ολόκληρα κανάλια ή υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το email που στάλθηκε στους υπαλλήλους, «η διαφορά μεταξύ του κόστους και των εσόδων μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: ο πληθωρισμός στην παραγωγή παραμένει πολύ υψηλός, τα τέλη που πληρώνουν οι Βρετανοί τηλεθεατές και τα εμπορικά έσοδα είναι υπό πίεση ενώ η παγκόσμια οικονομία παραμένει ταραγμένη».

Επίσης, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι στις δαπάνες των προσλήψεων, των ταξιδίων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αλλά ακόμα και στη συμμετοχή σε συνέδρια, βραβεία και εκδηλώσεις.

Ο οργανισμός θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα μέσα στο έτος όμως είναι σίγουρο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση του οργανισμού των τελευταίων 15 ετών. Αυτή τη στιγμή, το BBC απασχολεί 21.500 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ενώ τα ετήσια έξοδά του υπολογίζονται στις 6 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο σταθμός χρηματοδοτείται κυρίως από τα τέλη, ο αριθμός των οποίων όμως μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, πέρυσι, αν και έλαβε 3,8 δισ. από 23,8 εκατ. νοικοκυριά, 300.000 σπίτια εγκατέλειψαν το BBC έχοντας ως βασικό πρόβλημα, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των τελών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η Απριλίου αυξήθηκε και πάλι το ετήσιο κόστος από τις 174,5 λίρες στις 180 λίρες.

Αντιδράσεις και φόβοι για υποβάθμιση της ποιότητας

Οι αντιδράσεις είναι έντονες. Η γενική γραμματέας της Ένωσης Δημοσιογράφων Λόρα Ντέιβισον επεσήμανε ότι «οι περικοπές υπονομεύουν σοβαρά τον σκοπό του BBC, ο οποίος είναι να παρέχει ποιοτική δημοσιογραφία, με ένα πρόγραμμα που ενημερώνει, εκπαιδεύει και ψυχαγωγεί (…) και δε μπορεί να συνεχιστεί η πρακτική συνεχών μειώσεων».

Παράλληλα, η επικεφαλής του ραδιοτηλεοπτικού συνδικάτου BECTU, Φιλίππα Τσάιλντς προειδοποίησε ότι «οι μειώσεις αυτού του μεγέθους» θα είναι «καταστροφικές και για το εργατικό δυναμικό αλλά και το BBC σαν σύνολο».

Αυτή τη στιγμή, το δίκτυο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον του και η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι αν και αναγνώρισε τη σημαντικότητα της αποστολής ενημέρωσης δήλωσε ότι, «όπως κάθε οργανισμός» και το BBC πρέπει να πάρει «δύσκολες αποφάσεις».

Πηγή: Deutsche Welle