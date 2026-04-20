Έκκληση Μακρόν σε ΗΠΑ - Ιράν για αποκλιμάκωση εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκλιμάκωση απηύθυνε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την κλιμάκωση της έντασης το σαββατοκύριακο στα Στενά του Ορμούζ.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια. Πρέπει να διευθετούμε τα ζητήματα μέσω της διπλωματίας. Πρέπει όλοι να ηρεμήσουν», είπε ο Μακρόν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ το Ιράν άνοιξε πρόσκαιρα και εν συνεχεία έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Σχολιάζοντας τα «προειδοποιητικά πυρά» εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της CMA GGM στα Στενά του Ορμούζ, ο Μακρόν είπε πως δεν θεωρεί ότι ήταν μια επίθεση που στρεφόταν συγκεκριμένα κατά της Γαλλίας. Η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM ενημέρωσε πως το πλήρωμα του πλοίου ήταν ασφαλές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ