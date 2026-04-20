Το Πακιστάν «παγώνει» deal 1,5 δισ. με το Σουδάν για πώληση όπλων μετά από παρέμβαση της Σ. Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πακιστάν και αποτελεί σημαντικότατη πηγή δανείων και χρηματοδότησης για την αδύναμη οικονομία του.

Το Πακιστάν «πάγωσε» συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, η οποία προέβλεπε τον εφοδιασμό στο Σουδάν με όπλα και μαχητικά αεροσκάφη, ύστερα από παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία με τη σειρά της είπε πως θα αποσύρει τη χρηματοδότηση και ζήτησε να ακυρωθεί η συμφωνία.

Σύμφωνα με το Reuters, μια συμφωνία, που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας, βρισκόταν στα τελικά της στάδια ήδη από τον Ιανουάριο. Η συμφωνία ήταν μια από τις πολλές αμυντικές πωλήσεις που διαπραγματεύτηκε ο πακιστανικός στρατός, αφού τα αεροσκάφη και τα οπλικά του συστήματα απέκτησαν εξέχουσα θέση μετά από τις συγκρούσεις με την Ινδία τον Μάιο του περασμένου έτους.

Η σύγκρουση μεταξύ του στρατού του Σουδάν και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχει πυροδοτήσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο εδώ και περίπου τρία χρόνια, μετατρεπόμενη σε σημείο ανάφλεξης για ανταγωνιστικά ξένα συμφέροντα και απειλώντας να διαλύσει τη χώρα της Ερυθράς Θάλασσας, έναν σημαντικό παραγωγό χρυσού.

Η Σαουδική Αραβία είναι ένας από τους στενότερους συμμάχους του Πακιστάν και αποτελεί σημαντικότατη πηγή δανείων και χρηματοδότησης για την αδύναμη οικονομία του Ισλαμαμπάντ.

Σημειώνεται, βέβαια, πως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υποστηρίξει αντίπαλες πλευρές σε χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν. Παρότι και οι δυο πλευρές έχουν μεσολαβήσει για τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, η Σαουδική Αραβία έχει στηρίξει τον στρατό του Σουδάν, ενώ τα Εμιράτα έχουν κατηγορηθεί - και έχουν αρνηθεί- για υλικοτεχνική υποστήριξη των παραστρατιωτικών σουδανέζικων δυνάμεων (RSF).

Μια άλλη συμφωνία ύψους 4 δισ. δολαρίων με τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό, την οποία δημοσίευσε το Reuters τον Δεκέμβριο, βρισκόταν επίσης σε κίνδυνο επειδή οι Σαουδάραβες «επανεξετάζουν τη στρατηγική τους» και στις δύο χώρες, δήλωσε η δεύτερη πηγή ασφαλείας.