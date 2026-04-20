Μόλις 3 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 12 ώρες

Υπό φυσιολογικές συνθήκες περνούν καθημερινά περίπου 130 πλοία σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

Μόνο ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο περνώντας από τα Στενά του Ορμούζ και δύο μπήκαν μέσα σε διάστημα 12 ωρών, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες περνούν καθημερινά περίπου 130 πλοία σύμφωνα με το Reuters.

Το τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου Nero, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Βρετανία λόγω της σχέσης του με τη Ρωσία, διαπλέει τα Στενά, δείχνουν η δορυφορική ανάλυση της εταιρείας SynMax και τα δεδομένα εντοπισμού της πλατφόρμας Kpler.

Δύο άλλα πλοία, το δεξαμενόπλοιο χημικών προϊόντων Starway και το τάνκερ υγραερίου (LPG) Axon I, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις λόγω της σχέσης του με το Ιράν, έχουν μπει στον Κόλπο.

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider