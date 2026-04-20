Κάλας για Ορμούζ: «Τυχόν διόδια διέλευσης θα δημιουργούσαν επικίνδυνο προηγούμενο»

Αναφερόμενη στην κατάσταση, σημείωσε ότι «στα Στενά του Ορμούζ υπάρχουν καθημερινές μεταβολές σχετικά με το αν η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή ή κλειστή».

«Οποιοδήποτε σύστημα πληρωμής για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες διαδρομές», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της συνάντησής της με τον Νορβηγό υπουργό Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ 'Αιντε και τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε για τη Μέση Ανατολή, «οι εύθραυστες εκεχειρίες με το Ιράν και τον Λίβανο προσφέρουν ένα στενό παράθυρο για αποκλιμάκωση, αλλά φυσικά και οι δύο εκεχειρίες έχουν ημερομηνία λήξης», επισημαίνοντας ότι «η διπλωματία πρέπει να αποδώσει στην περιοχή, διαφορετικά θα επιστρέψουμε στον πόλεμο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ΕΕ και οι περιφερειακοί παράγοντες συμφωνούν πως υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, «όπως το πρόγραμμα πυραύλων», αλλά και οι «έμμεσοι σύμμαχοι», οι οποίοι, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσουν μέρος των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν από την Τρίτη 21/4 οι αιτήσεις - Αναλυτικός οδηγός ανά ΑΦΜ

Πώς θα είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian που ανοίγει μέσα στην εβδομάδα (pics)

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 3 φορολογούμενους πέρασε την πύλη της ΑΑΔΕ

