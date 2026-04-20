Νέες αγορές 30.000 μετοχών της Metlen από Ευ. Μυτιληναίο

Στην αγορά μετοχών της Metlen αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Πιο συγκεκριμένα, ο CEO της Metlen Energy & Metals απέκτησε 30.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 34,4784 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 1,034 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές έλαβαν χώρα στο London Stock Exchange μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας KILTEO Ltd.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έγινε γνωστό στις 14 Απριλίου, ο ισχυρός άνδρας του Ομίλου αγόρασε 50.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 32,5918 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 1,629 εκατ. ευρώ.