Alpha Bank: Στο 5,04% το δυνάμει ποσοστό της Goldman Sachs

Στο 5,04% ανέρχεται πλέον το σύνολο δικαιωμάτων της Goldman Sachs στην Alpha Bank καθώς προχώρησε στην απόκτηση 83.699.158 κοινών μετοχών που αντιστοιχεί στο 3,62% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 17 Απριλίου 2026 γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group Inc. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) και 1(β) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 15.04.2026, 32.593.493 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,41% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού ή χρηματικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 83.699.158 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 3,62% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

