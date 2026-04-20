Πτώση στις ευρωαγορές υπό τον φόβο no deal ΗΠΑ - Ιράν

Απώλειες κατέγραψαν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα, με τα επενδυτικά βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στην Ανατολή ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την Τρίτη στο Πακιστάν, με την εκεχειρία να εκπνέει το βράδυ της Τετάρτης και τον Ντόναλντ Τραμπ να διαμηνύει πως εάν δεν υπάρξει συμφωνία θα «ρίξει πολλές βόμβες» στην Ισλαμική Δημοκρατία, βαθαίνοντας την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,87% στις 621,16 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους -εκτός του πετρελαίου και του φυσικού αερίου- να κινούνται σε κόκκινο έδαφος. Ο Eurostoxx 50 έχασε 1,28% στις 5.976 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 1,04% στις 24.444 μονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 αποδυναμώθηκε 1,12% στις 8.331 μονάδες.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,55% στις 10.609 μονάδες, ενώ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολίσθησε 1,36% στις 48.207 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 σημείωσε απώλειες 1,21% στις 18.260 μονάδες. Η επιστροφή των τριβών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν φυσικό να εκτινάξει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent σε άλμα 5,49% στα 95,33 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, σκαρφαλώνει 6,18% στα 89,16 δολάρια.

Στο ταμπλό, βαρίδι αποτέλεσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές ταξιδιών και αναψυχής με πτώση 2,5%. Ειδικότερα, λόγω των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ο τίτλος της γερμανικής αεροπορικής Lufthansa σημείωσε πτώση 1,24%, ενώ η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου EasyJet κατρακύλησε 3,07%. Η TUI, ο βασικός πυλώνας ταξιδιών και τουρισμού, απώλεσε 3,7%.

Αντίθετα, οι μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Γηραιάς Ηπείρου ντύθηκαν στα πράσινα με άνοδο 1,5%. Οι νορβηγικές πολυεθνικές πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγήθηκαν των κερδών, καθώς οι Equinor και Vår Energi πρόσθεσαν 0,93% και 3,47% αντίστοιχα. Οι ενεργειακοί κολοσσοί όπως η BP είδε άνοδο 1,36%, η Totalenergies πρόσθεσε 0,6% και οι η Shell ισχυροποιήθηκε 0,55%.