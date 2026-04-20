Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο της Αθήνας λίγο πριν τη λήξη της εκεχειρίας στο Ιράν

Σοβαρές απώλειες στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Σε σοβαρές απώλειες υποχρεώθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας μετοχές και δείκτες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Με μειωμένο τζίρο, σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικά τη Δευτέρα, για να βρεθεί στη λήξη της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών σε χαμηλό ημέρας στις 2.232 μονάδες με απώλειες 3,27%. Οι απώλειες μετριάστηκαν στις δημοπρασίες, με αποτέλεσμα ο ΓΔ να κλείσει με πτώση 2,14% στις 2.259,73 μονάδες.

Η απότομη, σε σχέση με την Παρασκευή, επιδείνωση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι διελεύσεις πλοίων είναι μηδενικές, αλλά και το θρίλερ σχετικά με το αν θα υπάρξει απόψε νέος γύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συνθέτουν ένα ρευστό και εύθραυστο περιβάλλον στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, όπως επισημαίνουν ξένοι αναλυτές, ενόψει της λήξης της εκεχειρίας αύριο το βράδυ, ενώ όλοι αναμένουν πια αν θα υπάρξουν χειροπιαστές ενδείξεις συμφωνίας τις επόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα, παρότι μια αύξηση επιτοκίων θεωρείται προς το παρόν απίθανη, αξιωματούχοι της ΕΚΤ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεων αργότερα μέσα στη χρονιά.

Σε αυτό το κλίμα, ο γερμανικός DAX κατέγραφε σήμερα απώλειες περί του 1%, ο βρετανικός FTSE100 υποχωρούσε 0,5%, ενώ ο CAC40 στο Παρίσι σημείωνε άνοδο περί του 0,9%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών έντονα πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών σε ποσοστό 3,62% στις 2.618,36 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Ο ΔΤΡ με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας των συναλλαγών βρέθηκε στο -5,92% και τις 2.556 μονάδες. Στη σύνθεσή του τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΕΤΕ υποχωρώντας 4,20% στα 14,38 ευρώ. Ακολούθησε η Optima με απώλειες 3,74%, ενώ με απώλειες 3,62% και 3,61% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank. Στο -3,19% και τα 3,95 ευρώ ολοκλήρωσε η Eurobank, ενώ σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησε και η Τρ. Κύπρου (-2,71%).

Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 27 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 87 σε αρνητικό έδαφος και 36 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε 236,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,67 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι μετοχές των Coca-Cola HBC και Jumbo σε ποσοστό 0,79% και 0,049% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η Metlen υποχώρησε 4,52% στα 34,66 ευρώ, οι ElvalHalcor και Aegean υποχώρησαν περί του 4,4%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 4% κινήθηκε και η Motor Oil (-4,27%) κλείνοντας στα 34,96 ευρώ.

Στα 9,36 ευρώ με πτώση 3,65% το κλείσιμο για τη Helleniq Energy, στο -3,06% το κλείσιμο της Τιτάν, Σαράντης και Viohalco ακολούθησαν με απώλειες 2,61% και 2,16%, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν και οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ (-1,70%), Allwyn (1,27%), ΔΑΑ (-1,09%) και Cenergy (-1,04%).

Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% ακολούθησαν οι τίτλοι των Aktor (-0,90%), Lamda Development (-0,79%), ΔΕΗ (-0,37%), ΟΤΕ (-0,28%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,24%).