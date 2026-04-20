Ιράν: Ανοίγουν ξανά τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Τεχεράνης

Δόθηκε η άδεια για την πραγματοποίηση επιβατικών πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάν Χομεϊνί και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ.

Τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Τεχεράνης άρχισαν σήμερα να επαναλειτουργούν, έπειτα από εβδομάδες που είχαν μείνει κλειστά λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν, και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η ιρανική αρχή πολιτικής αεροπορίας.

«Δόθηκε η άδεια για την πραγματοποίηση επιβατικών πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάν Χομεϊνί και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ», δήλωσε ο οργανισμός σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, διευκρινίζοντας ότι οι πτήσεις θα επαναληφθούν επίσης σε άλλα δέκα αεροδρόμια «από το Σάββατο».

