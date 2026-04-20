Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» του Ισραήλ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι θα παραβιάσει την «κίτρινη γραμμή» οριοθέτησης που το Ισραήλ είπε ότι εγκαθίδρυσε στον νότιο Λίβανο και ότι κανείς δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει το φιλοϊρανικό κίνημα, σύμφωνα με έναν από τους βουλευτές της.

«Αυτή την κίτρινη γραμμή, θα την παραβιάσουμε με την αντίσταση, επικαλούμενοι το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη χώρα μας», δήλωσε ο Χασάν Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο προσθέτοντας: «Κανείς στον Λίβανο ή στο εξωτερικό» δεν θα μπορέσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο Φαρντάλα σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το φιλοϊρανικό κίνημα θέλει να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός.

«Είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, του προέδρου και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων και να επανέλθουν σε μια εθνική συναίνεση για να αποφασιστεί η καλύτερη επιλογή», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Χεζμπολάχ
Λίβανος
Ισραήλ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider