Γαλλικά ΜΜΕ: Τι προσδοκά η Αθήνα από την επίσκεψη Μακρόν

Δεδομένης «της ισχυρής γεωπολιτικής αβεβαιότητας», η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο θέμα της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία, αναφέρονται σημερινά δημοσιεύματα σε γαλλικά ΜΜΕ.

Ειδικότερα στην ηλεκτρονική εφημερίδα MEDIAPART δημοσίευμα με τίτλο «Η Ελλάδα ελπίζει να ενισχύσει τη συνεργασία της με τη Γαλλία στον τομέα της άμυνας», η εφημερίδα αναφέρει, επικαλούμενη ελληνικές διπλωματικές πηγές, ότι δεδομένης «της ισχυρής γεωπολιτικής αβεβαιότητας» και του γεγονότος ότι «η Ευρώπη αναζητεί νέο προσανατολισμό τόσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της όσο και για τη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής προς το ΝΑΤΟ, η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία».

Η ελληνογαλλική συνεργασία «θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης και για το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας» επισημαίνει η εφημερίδα, υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω επίσκεψη αποσκοπεί, επίσης, στο «να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία». Σύμφωνα με το δημοσίευμα η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αναμένεται, επίσης, να αποτελέσει αντικείμενο των συνομιλιών μεταξύ του Γάλλου Προέδρου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ως χώρα με μακρά ναυτιλιακή παράδοση και διαθέτοντας τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, η Αθήνα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» που έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγάγει την ασφάλεια στη θάλασσα σε «απόλυτη προτεραιότητα» για τη χώρα του, αναφέρει η γαλλική ηλεκτρονική εφημερίδα.

Στο ίδιο μήκος δημοσίευμα στην ιστοσελίδα EPOCHTIMES με τίτλο «Στρατιωτική συνεργασία: Παρίσι και Αθήνα επιδιώκουν να εντάξουν τη εταιρική τους σχέση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» και υπότιτλο «Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να θέσει στο προσκήνιο την ενίσχυση και παράταση της ελληνογαλλικής συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας» επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προβληματική σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και τη συμπληρωματικότητά της με το ΝΑΤΟ.

Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι -πέραν του αυστηρά στρατιωτικού σκέλους- η επίσκεψη Μακρόν αποσκοπεί στο άνοιγμα νέων προοπτικών, για «την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία». Η διευρυμένη αυτή προσέγγιση αντανακλά την πρόθεση διαμόρφωσης μιας πολυδιάστατης σχέσης, η οποία υπερβαίνει το πλαίσιο της άμυνας και περιλαμβάνει στρατηγικούς τομείς για τις δύο χώρες, αναφέρει η γαλλική ιστοσελίδα, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συνδεδεμένων με τις σύγχρονες οικονομικές και τεχνολογικές προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα την άμυνα ως κεντρικό πυλώνα της διμερούς σχέσης.

Τέλος στην ιστοσελίδα SIX-ACTUALITES δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Τι προσδοκά η Αθήνα από την επίσκεψη Μακρόν» και την ακόλουθη εισαγωγή: «Στην Αθήνα, τα βλέμματα στρέφονται προς την επίσημη επίσκεψη Μακρόν: στόχος είναι η επιτάχυνση της διμερούς συνεργασίας και η εδραίωση των διπλωματικών σχέσεων σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται συχνά από μεταβλητότητα. Για την Αθήνα, το "ραντεβού" αυτό αποτελεί, επίσης, μία ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Παρίσι, τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και την ενδυνάμωση της περιφερειακής ασφάλειας μέσω κοινών έργων που έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της ΕΕ.

Οι συζητήσεις αναμένεται να είναι τεχνικές ως προς το σκέλος της άμυνας, αλλά θα επεκταθούν εξίσου σε οικονομικά και βιομηχανικά ζητήματα, καθώς και στις διπλωματικές συμφωνίες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο πρωτευουσών. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η αποστολή ενός σαφούς μηνύματος προς το σύνολο των ευρωπαϊκών εταίρων σχετικά με την ικανότητα της Γαλλίας και της Ελλάδας να δρουν από κοινού για τη σταθεροποίηση της Μεσογείου, υπογραμμίζοντας ότι το δίκαιο και η ασφάλεια δεν αποτελούν αντικείμενο μερικής διαπραγμάτευσης».

«Αθήνα και Παρίσι επιδιώκουν η επίσημη επίσκεψη να καταδείξει μια ισχυρή δέσμευση στη διμερή συνεργασία, εδραιώνοντας παράλληλα τις διπλωματικές σχέσεις και τη στρατηγική εταιρική σχέση στο πλαίσιο της ΕΕ, με απτά οφέλη για την ελληνική οικονομία, την περιφερειακή ασφάλεια και τα κοινά έργα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Μεσογείου, καταλήγει το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα SIX-ACTUALITES.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ