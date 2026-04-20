Θεοδωρικάκος: «Ο παραγωγικός μετασχηματισμός απαιτεί διάλογο και συναινέσεις»

Θετική αποδοχή από τους παραγωγικούς φορείς του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των εμπλεκόμενων φορέων συναντούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζεται οι φορείς εξέφρασαν την αποδοχή τους στις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις που αφορούν ιδιαίτερα:

Στην λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπου απλοποιείται η αδειοδότηση και ενισχύεται ο παραγωγός.

Στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ειδικά στην Αττική.

Στις στρατηγικές επενδύσεις, όπου η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης γίνεται ο μοναδικός φορέας υποδοχής τέτοιου είδους επενδύσεων.

Σε αλλαγές που αφορούν στον Αναπτυξιακό Νόμο με στόχο την διαφάνεια και την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Στην αυστηροποίηση των μέτρων καταγραφής των ανελκυστήρων, ώστε να μην μπορεί να συντηρείται ένας ανελκυστήρας, εάν δεν είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο.

Μεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι των φορέων των λαϊκών αγορών εκφράστηκαν με πολύ θετικά λόγια για τις αλλαγές που συντελούνται στο υπαίθριο εμπόριο, διατυπώνοντας παράλληλα και τις επισημάνσεις τους. Όπως ανέφεραν, το νομοσχέδιο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς απλοποιούνται διαδικασίες, παρέχοντας μεγάλη βοήθεια προς τους παραγωγούς, αναδεικνύοντας την ουσιαστική συνεργασία τους με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ενδεικτική επίσης ήταν η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), Γιώργου Βλασσόπουλου. Επισήμανε πως περιμένει άμεσα την ψήφιση και την εφαρμογή του νομοσχεδίου, τονίζοντας τη σημασία του εθνικού μητρώου απογραφής ανελκυστήρων που λειτουργεί θετικά για τον κλάδο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ευχαρίστησε όλους τους φορείς στο σύνολο τους, για τη συμμετοχή και τις προτάσεις τους. «Η κουλτούρα που χαρακτηρίζει την πολιτική ταυτότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αυτή του διαλόγου, στοιχείο το οποίο έχει αποδειχθεί με πράξεις και όχι με λόγια», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να υπογραμμίσω την θετική άποψη που εκφράστηκε για όλες τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την διευκόλυνση της αδειοδότησης των επεκτάσεων και των αναβαθμίσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων, με αιχμή ιδιαίτερα την Αττική, στοιχείο που συνάντησε την αποδοχή του ΣΕΒ», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, κάνοντας ειδική αναφορά και στην πολύ θετική γνώμη της Ελληνικής Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών για τα όσα γίνονται για τις στρατηγικές επενδύσεις και τον Αναπτυξιακό Νόμο. «Πιστεύω πάρα πολύ στην ανάγκη να επεκτείνουμε ένα καθεστώς υπερ-αποσβέσεων για τις επενδύσεις και αυτή πρέπει να είναι η φιλοσοφία που μας διακρίνει. Δίνουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και προσφέρουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας”, υπογράμμισε ο ΥΠΑΝ.