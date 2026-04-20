Profit taking και ελεγχόμενες πιέσεις στη Wall Street

Ο Dow Jones κερδίζει 0,01% στις 49.455 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,18% στις 7.113 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,38% στις 24.373 μονάδες.

Κατοχύρωση κερδών μετά το μπαράζ ρεκόρ καταγράφεται στη Wall Street τη Δευτέρα καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώθηκαν με την κατάσχεση ενός φορτηγού πλοίου με ιρανική σημαία, ενώ ο νέος, δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και την διαπραγματευτική ομάδα του Λευκού Οίκου παραμένει στον «αέρα».

Ο Dow Jones κερδίζει 0,01% στις 49.455 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,18% στις 7.113 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,38% στις 24.373 μονάδες. Βεβαίως, οι απώλειες της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ελεγχόμενες, καθώς οι traders εξακολουθούν να δυσκολεύονται να αποτιμήσουν πλήρως το χειρότερο σενάριο του πολέμου, δεδομένης της ανάκαμψης των δεικτών από το έδαφος διόρθωσης σε ιστορικά υψηλά.

«Η ροή ειδήσεων από τη Μέση Ανατολή ήταν καθαρά αρνητική το Σαββατοκύριακο, αλλά όπως συνέβη ήδη, η συνολική διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge. Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν που «υπόκειται σε κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω του προηγούμενης παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε πλήρη έλεγχο του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει», ανέφερε ο Ντ. Τραμπ.

Οι τιμές του αργού αυξήθηκαν μετά τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate εκτοξεύονται 4,13% στα 87 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς, Brent, σκαρφαλώνει 3,95% στα 85 δολάρια το βαρέλι. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, οι S&P 500 και Nasdaq αναρριχήθηκαν σε ιστορικά υψηλά μετά από εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Λιβάνου.

Ο S&P 500 στην περασμένη ενισχύθηκε 4,5%, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 6,8% στην 13η συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίασή του, ισοφαρίζοντας ένα σερί που είχε να παρατηρηθεί από το 1992. «Τώρα η κατάσταση με το Ιράν γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη και αβέβαιη για το πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση και πότε τα Στενά θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς φόβο επίθεσης», επεσήμανε ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων στην OnePoint BFG Wealth Partners.