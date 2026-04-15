Το BBC θα καταργήσει 2.000 θέσεις εργασίας για μείωση εξόδων

Οι μειώσεις των θέσεων εργασίας ανακοινώθηκαν λίγο πριν από την άφιξη του νέου γενικού γραμματέα του BBC, Ματ Μπρίτιν, πρώην επικεφαλής της Google

Στην κατάργηση 2.000 θέσεων εργασίας, ήτοι περίπου το 10% του δυναμικού του, προχωρά το BBC σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις δαπάνες του. Η κίνηση υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας στο μοντέλο χρηματοδότησής του.

«Με απλά λόγια, το χάσμα μεταξύ των δαπανών και των εσόδων μας αυξάνεται. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: ο πληθωρισμός στην παραγωγή παραμένει πολύ υψηλός, τα έσοδα από τις συνδρομές και τις διαφημίσεις βρίσκονται υπό πίεση και η παγκόσμια οικονομία παραμένει ασταθής», ανέφερε ο προσωρινός διευθυντής του BBC Talfan Davies ανακοινώνοντας τις απολύσεις.

Τον Φεβρουάριο, το BBC είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να μειώσει τα έξοδά του κατά 10% σε ορίζοντα τριετίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το BBC πρέπει να εξοικονομήσει επιπλέον 500 εκατομμύρια λίρες (678 εκατομμύρια δολάρια) από τα συνολικά ετήσια λειτουργικά έξοδα των 5 δισεκατομμυρίων λιρών τα επόμενα δύο χρόνια, με το μεγαλύτερο μέρος των νέων εξοικονομήσεων να απαιτείται το 2027 και το 2028.

Το BBC, το παλαιότερο και μεγαλύτερο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο στον κόσμο, υφίσταται σημαντικές αλλαγές, ενώ από τις 18 Μαΐου γενικός διευθυντής θα αναλάβει το πρώην στέλεχος της Google, Matt Brittin, σε μία κρίσιμη στιγμή που το BBC αντιμετωπίζει αγωγή για δυσφήμιση από τον Ντόναλντ Τραμπ, λόγω παραπλανητικού μοντάζ σε ένα επεισόδιο του προγράμματος Panorama.

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης του BBC είναι τα νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία καταβάλλουν ένα ετήσιο πάγιο τέλος.