Ισραήλ: Απετράπη ιρανικό σχέδιο επίθεσης κατά του αγωγού πετρελαίου Μπακού - Τσεϊχάν

Ο πυρήνας σχεδίαζε επίσης επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν συμπεριλαμβανομένων της πρεσβείας του Ισραήλ και της συναγωγής στο Μπακού.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκάλυψε ένα ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από Αζερμπαϊτζάν στη Μεσόγειο όπως επίσης και σε ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπηρεσίες πληροφοριών Mossad και Shin, αναφέρουν ότι το σχέδιο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να επιτεθούν στον αγωγό Μπακού –Τμπιλίσι- Τσεϊχάν, που καταλήγει στην Τουρκία μέσω Γεωργίας, απετράπη πριν από αρκετές εβδομάδες.

Ο πυρήνας σχεδίαζε επίσης επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν συμπεριλαμβανομένων της πρεσβείας του Ισραήλ και της συναγωγής στο Μπακού, όπως επίσης και των ηγετών της εβραϊκής κοινότητας στο Αζερμπαϊτζάν, αναφέρουν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στην ανακοίνωσή τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα. Τα μέλη του πυρήνα, που είχαν στην διάθεσή τους drones με εκρηκτικά και θραυσματοφόρα βλήματα, συνελήφθησαν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο πυρήνας για να πραγματοποιήσει τις προθέσεις του συγκέντρωνε πληροφορίες για τους στόχους, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής επιτήρησης και της φωτογράφισης, όλα με άμεσες εντολές από τους χειριστές τους από το Ιράν».

«Αυτή η αποκάλυψη, σε συνδυασμό με εντατική έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών και επιχειρησιακές δραστηριότητες επί τόπου, οδήγησαν στην αποκάλυψη του μυστικού τρομοκρατικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί εντός του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και της ιεραρχίας του».

Η ανακοίνωση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρει ότι επικεφαλής του πυρήνα ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, ο οποίος διετέλεσε επίσης επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών του IRGC, ή της Μονάδας 4000.

Ο Μοκαντάμ σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο πλαίσιο ενός αεροπορικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 28 Φεβρουαρίου.

Τα ΗΑΕ εξάρθρωσαν «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια», και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.

Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.

