Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pepco

Σε Ελευσίνα, Ζάκυνθο και Ηράκλειο Κρήτης άνοιξε νέα καταστήματα ο Πολωνός retailer που δραστηριοποιείται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ξεπερνά τα 50 καταστήματα πλέον το δίκτυό του πανελλαδικά και έπεται συνέχεια.

Με νέα καταστήματα ενισχύει το δίκτυό της στην Ελλάδα η Pepco, η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού - γνωστή σε πολλούς ως το αντίπαλο δέος της Jumbo.

Έχοντας ήδη συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Pepco στοχεύει σε ακόμη περισσότερα σημεία πώλησης προσεχώς, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στο εγχώριο οικοσύστημα του λιανεμπορίου.

Τρία νέα καταστήματα

Τα προηγούμενα 24ωρα άνοιξαν νέα καταστήματα σε Ελευσίνα (Πάγκαλου 73), Ζάκυνθο (Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου - Μαχαιράδου, Γαϊτάνι) και Ηράκλειο Κρήτης (Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 117), με το δίκτυο της Pepco να μετρά πλέον περισσότερα από 50 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, ενώ στόχος είναι να φτάσει το ορόσημο των 100 καταστημάτων τα επόμενα χρόνια.

Εδώ και μερικά χρόνια, άλλωστε, ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της low cost ένδυσης, πραγματοποιούν «απόβαση» στην ελληνική αγορά, αναπτύσσοντας καταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στη χώρα.

Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν το πρώτο κατάστημα Pepco άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis. Από τότε, η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της πολωνικής αλυσίδας κρίνεται εντυπωσιακή, ενώ μόλις μέσα στους πρώτους 12 μήνες δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα είχε ανοίξει συνολικά 22 καταστήματα…

Το αποτύπωμα του ομίλου πανευρωπαϊκά

Το 2025 ο όμιλος Pepco άνοιξε 247 νέα καταστήματα, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 4.359 καταστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η επέκταση επικεντρώθηκε σε αγορές υψηλής απόδοσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στη Δυτική Ευρώπη.

Στο οικονομικό έτος 2025, τα έσοδα της Pepco Group αυξήθηκαν κατά 8,7%, φτάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA κατέγραψαν αύξηση 10,3%, αγγίζοντας τα 865 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 100 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, στο 48,0%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και στην αποχώρηση από τις κατηγορίες FMCG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 19,7%, φτάνοντας τα 219 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη μετατροπή των EBITDA σε καθαρή κερδοφορία. Παράλληλα, η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, ύψους 334 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση και τον ισολογισμό της Pepco Group.

Οι στόχοι του 2026

Για το οικονομικό έτος 2026, ο όμιλος στοχεύει στο άνοιγμα περίπου 250 νέων καταστημάτων, εστιάζοντας στη μελετημένη επέκταση σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την επιλεκτική είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε την είσοδό του στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας, με τα πρώτα καταστήματα να αναμένεται να ανοίξουν στα Σκόπια τον Ιούνιο του 2026. Το λανσάρισμα σηματοδοτεί το ντεμπούτο της Pepco στη Βόρεια Μακεδονία και αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Η ιστορία του Πολωνού retailer

Η πολωνική αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων με έδρα το Πόζναν, μέσα σε 22 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την Ευρώπη, διαθέτοντας πλέον ένα δίκτυο περισσότερων από 4.300 καταστημάτων.

Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1999, ενώ τα πρώτα καταστήματα Pepco - 14 συνολικά - έκαναν την εμφάνισή τους το 2004 στις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Από τότε η ανάπτυξη είναι συνεχής, με την εταιρεία να συμπληρώνει μέσα σε μόλις τρία χρόνια (2007) 100 καταστήματα.

Το μοντέλο λειτουργίας ξεπέρασε αρκετά σύντομα τα πολωνικά σύνορα, καθώς το 2013 ανοίγουν καταστήματα Pepco σε Τσεχία και Σλοβακία. Ένα χρόνο αργότερα, τα 500 καταστήματα είναι γεγονός, ενώ το 2015 η εταιρεία επεκτείνεται σε Ρουμανία και Ουγγαρία.

Το 2016 το δίκτυο φτάνει τα 1.000 καταστήματα ενώ την περίοδο 2017-2019 τα Pepco ταξιδεύουν σε Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Βουλγαρία. Το 2020 η «απόβαση» συνεχίζεται σε Ιταλία και Σερβία, με την εταιρεία να γιορτάζει ταυτόχρονα τα εγκαίνια του χιλιοστού καταστήματός της στην Πολωνία. Ακολούθησε η επέκταση του δικτύου σε Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία, ενώ το 2022 η αλυσίδα έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.

Η Pepco είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας από τον Μάιο του 2021 και πλέον εξυπηρετεί περισσότερους από 36 εκατομμύρια πελάτες κάθε μήνα.