ΔΕΗ: Με συνολικές προσφορές 18 δισ. έκλεισε το βιβλίο της ΑΜΚ – 4,25 δισ. αντλεί η εταιρεία

Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ολοκλήρωσε η ΔΕΗ, με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, σηκώνοντας τελικά €4,25 δισ., με τους επενδυτές να δίνουν ψήφος εμπιστοσύνης στο νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ που προβλέπει επενδύσεις 24 δισ. ευρώ προς επιτάχυνση της ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, το συνολικό ποσό καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών και οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €18 δισ. στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες, καταγράφοντας υπερκάλυψη 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Εάν αφαιρεθούν τα €2,5 δισ. της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Τα €18 δισ. των προσφορών αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την Ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα € 18,63 ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η ΑΜΚ συγκέντρωσε ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών - υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds - αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα €11,5 δισ., η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις €390 εκ., η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ισχυρής ανάπτυξης, με αιχμή στρατηγικές επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές, εντός και εκτός Ελλάδος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΫΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των ανακοινώσεών της με ημερομηνία 18.05.2026 σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, εκάστης ονομαστικής αξίας €2,48 (οι «Νέες Μετοχές») μέσω (i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος, και σε κάθε περίπτωση υπό τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου διασυνοριακά, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και, μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 20.05.2026 σχετικά με την ενδεικτική τιμή και το μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

(α) Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από βασικές επενδύσεις (cornerstone investments) από το Ελληνικό Δημόσιο (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και την Aeolus Holdings S.à r.l. (οντότητα ανήκουσα σε κεφάλαια (funds) τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες), οι οποίες εγγράφηκαν για περίπου €1,3 δισεκατομμύρια και €1,2 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα. Πέραν των βασικών δεσμεύσεων, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.

(β) Βάσει της ανωτέρω ζήτησης, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε:

(i) να αποδεχθεί προσφορές για Νέες Μετοχές συνολικού ποσού €4,25 δισεκατομμυρίων· και

(ii) να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που προσφέρονται στη Συνδυασμένη Προσφορά σε €18,63 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια στη Θεσμική Προσφορά και στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 228.126.677 Νέες Μετοχές.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 25.05.2026.

Επιπλέον, στις 20.05.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την πώληση, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων, έως 13.419.217 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών θα είναι €18,63 ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.