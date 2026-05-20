Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών η κυριότερη πηγή θαλάσσιας ρύπανσης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο.

Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, τους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις τρεις πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις πέντε πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου: Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν.

Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «One Earth», πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλίμουθ, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και το ινστιτούτο «Plymouth Marine Laboratory».

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ