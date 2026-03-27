Thrivest: Καλεί το Υπερταμείο να δεχτεί κατάργηση δικαιώματος στην ΑΜΚ της CrediaBank

Να δεχθεί την κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank ζήτησε από το Υπερταμείο η Thrivest, μέσω δήλωσης που διαβάστηκε στη διάρκεια της εξ αναβολής γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας και υπογράφεται από τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Όπως ανέφερε, με τις συμφωνίες που έχει ήδη εξασφαλίσει η διοίκηση της CrediaBank, αλλά και με εκείνες που δρομολογούνται για το επόμενο διάστημα, η τράπεζα δεν φιλοδοξεί απλώς να αποτελέσει τον πέμπτο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος, αλλά να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κομβικής σημασίας την επιτυχία της τρέχουσας αύξησης κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να διασφαλίσει, την είσοδο νέων επενδυτών, κυρίως από το εξωτερικό αλλά και από την εγχώρια αγορά, ενισχύοντας τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζας και τη διεύρυνση της διασποράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως αναφέρει, η επιτυχία της κεφαλαιακής ενίσχυσης συνδέεται άμεσα με τη μη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τη Thrivest και, κυρίως, από το Υπερταμείο. «Αυτή είναι και η επιθυμία των επενδυτών που εξετάζουν τη συμμετοχή τους στην αύξηση» συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι βασικό θέμα της γενικής συνέλευσης ήταν η εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. της τράπεζας για αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 300 εκατ. ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων.

Εκπρόσωπος του Υπερταμείου απάντησε ότι το Δ.Σ., πέρα από τις όποιες διαβεβαιώσεις έχει δώσει, σκοπεύει να λάβει τις αποφάσεις του με βάση τον νόμο 3864.

Από την πλευρά της η CEΟ της CrediaBank, Ελένη Βρεττού σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την τιμή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ΑΜΚ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στόχος της διοίκησης είναι η κανονιστική συμμόρφωση για αύξηση του free float.

Η κ. Βρεττού έκανε επίσης λόγο για ένα ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την τράπεζα.