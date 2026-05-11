Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης που υλοποιεί η Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),

Την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας, για 12 επιπλέον μήνες, αποφάσισαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης που υλοποιεί η Δημόσιας Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.340.000 ευρώ και στόχος του είναι η άμεση εργασιακή ένταξη ανέργων με έμφαση στη μακροχρόνια ανεργία και την ανεργία των νέων, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι ο ευαίσθητος χώρος της υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Ένας χρόνος πέρασε από το διορισμό 500 τραυματιοφορέων και το μέτρο εστέφθη από απόλυτη επιτυχία. Οι εκτιμήσεις μας αποδείχθηκαν απολύτως σωστές και οι 500 τραυματιοφορείς συνέβαλαν καθοριστικά στη μείωση των καθυστερήσεων στη διακομιδή ασθενών, στην αποσυμφόρηση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας των νοσοκομείων μας. Η επέκταση για έναν ακόμα χρόνο του επιτυχημένου προγράμματος απασχόλησης καθίσταται αναγκαία ώστε να συνεχίσουμε να μειώνουμε τις αναμονές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συστήματος Υγείας στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του ΕΣΥ. Ευχαριστώ θερμά την κα Κεραμέως, το Υπουργείο Εργασίας και τη ΔΥΠΑ για την επιτυχημένη συνεργασία καθώς και για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι το ΕΣΥ που παραδίδουμε θα είναι αρκετά πιο βελτιωμένο και εξελιγμένο από αυτό που παραλάβαμε».

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Αποφασίσαμε από κοινού με τον κ. Γεωργιάδη να επεκτείνουμε, για έναν ακόμη χρόνο, το εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης το οποίο έχει επιτύχει σημαντική μείωση στους χρόνους αναμονής στα νοσοκομεία. Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός. Αφενός, να εντάξουμε σε εργασία 500 άνεργους συμπολίτες μας, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται σε ηλικία άνω των 50 ετών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας και βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση όπως επίσης και σε νέους, αφετέρου πετύχαμε να ενισχύσουμε βασικές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κυρίως να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία, προσφέροντας καλύτερες παροχές προς τους πολίτες. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της ΔΥΠΑ, συνεχίζει να συνδράμει το Δημόσιο μέσω ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κ. Γεωργιάδη καθώς και το Υπουργείο Υγείας για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για ακόμη μία φορά».