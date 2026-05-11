Quantum Motion: Συγκέντρωσε 160 εκατ. δολάρια για κβαντικούς υπολογιστές με τσιπ πυριτίου

Ένα μεγάλο βήμα για την εμπορική κατασκευή κβαντικών υπολογιστών που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες ακόμα και των υπερυπολογιστών πραγματοποίησε μια spin out εταιρία που δημιούργησαν από κοινού δύο Βρετανοί επιστήμονες, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου University College London.

Η Quantum Motion, όπως ονομάζεται η εταιρεία spin out συγκέντρωσε από επενδυτές 160 εκατομμύρια δολάρια (120 εκατομμύρια λίρες) για την ανάπτυξη εμπορικά διαθέσιμων κβαντικών υπολογιστών χρησιμοποιώντας τσιπ πυριτίου, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στα κινητά τηλέφωνα.

Η κατασκευαστική προσέγγιση της εταιρείας αφορά την ανάπτυξη qubits (το κβαντικό ισοδύναμο των δυαδικών bit πληροφοριών σε έναν συμβατικό υπολογιστή) χρησιμοποιώντας μια βιομηχανική κατασκευή τσιπ πυριτίου, η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ενεργειακά αποδοτική. Η κβαντική υπολογιστική από τέτοιου είδους υπολογιστές μπορεί να επιταχύνει εκθετικά τη σύνθεση νέων υλικών, την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και τους υπολογιστικούς μηχανισμούς για την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής.

Οι συνιδρυτές της spin out εταιρίας, ο καθηγητής Τζον Μόρτον (John Morton) από το Κέντρο Νανοτεχνολογίας του Λονδίνου στο πανεπιστήμιο UCL και ο καθηγητής Σάιμον Μπέντζαμιν (Simon Benjamin) από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσαν: «Ως ιδρυτές, εμπνευστήκαμε από τα εκπληκτικά επιτεύγματα της τεχνολογίας πυριτίου, που αποδίδεται σε τσιπ κλίμακας εκατοστού. Τώρα, τα τσιπ της Quantum Motion μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για bits αλλά και για qubits, ξεκλειδώνοντας ένα μέλλον στο οποίο οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι γρήγοροι και πανταχού παρόντες».

Σημειώνεται ότι μια spin-out εταιρεία (ή τεχνοβλαστός) είναι μια νέα, ανεξάρτητη επιχείρηση που δημιουργείται από τον διαχωρισμό ενός τμήματος, μιας τεχνολογίας ή μιας ερευνητικής ομάδας από έναν μεγαλύτερο οργανισμό (μητρική εταιρεία ή ερευνητικό κέντρο/πανεπιστήμιο). Στόχος της είναι η εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας που αναπτύχθηκαν αρχικά εντός του μητρικού οργανισμού.

Τι είναι τα qubits

Οι κβαντικοί υπολογιστές αξιοποιούν τις ασυνήθιστες ιδιότητες των θεμελιωδών σωματιδίων, όπως τα ηλεκτρόνια, για να κάνουν πολύπλοκους υπολογισμούς που διαφορετικά θα ήταν πρακτικά αδύνατο να εκτελεστούν, ακόμη και στους σημερινούς υπερ-υπολογιστές. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε επεξεργαστές που χρησιμοποιούν «qubits», τα οποία μπορούν να υπάρχουν σε πολλαπλές καταστάσεις ταυτόχρονα.

Ένας τρόπος για να υλοποιηθούν τέτοια qubits είναι η παγίδευση μεμονωμένων ηλεκτρονίων σε μικροσκοπικές περιοχές μιας συσκευής που ονομάζεται κβαντική κουκκίδα. Η προσέγγιση της Quantum Motion που βασίζεται σε τσιπ πυριτίου - η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε τσιπ smartphone και φορητού υπολογιστή που κατασκευάζεται σήμερα - επιτρέπει την παροχή συστημάτων με 100πλάσια μείωση του κόστους και των απαιτήσεων χώρου και 1.000πλάσια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις. Τα συστήματά της έχουν σχεδιαστεί για ανάπτυξη σε τυπικά κέντρα δεδομένων, αποφεύγοντας την ανάγκη για εξατομικευμένες εγκαταστάσεις και την υψηλή ενεργειακή επιβάρυνση που σχετίζεται με εναλλακτικές αρχιτεκτονικές.

Ο Τζέιμς Πάλλες- Ντίμοκ (James Palles-Dimmock), Διευθύνων Σύμβουλος της Quantum Motion, δήλωσε: «Η κβαντική υπολογιστική θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της μόνο εάν μπορεί να κατασκευαστεί σε μια πλατφόρμα που μπορεί να κλιμακωθεί και πιστεύουμε ότι το πυρίτιο είναι η ισχυρότερη οδός για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας επενδυτές που μοιράζονται το όραμά μας και κατανοούν τι χρειάζεται για να οικοδομηθεί μια θεμελιώδης εταιρεία σε αυτόν τον τομέα».

Από την τελευταία χρηματοδότησή της το 2023, η εταιρεία έχει επεκταθεί διεθνώς, ανοίγοντας νέα γραφεία και εργαστήρια στην Ισπανία και την Αυστραλία. Πέρυσι, η Quantum Motion παρέδωσε επίσης την πρώτη εμπορική ανάπτυξη στον κόσμο ενός κβαντικού υπολογιστή πυριτίου στο Εθνικό Κέντρο Κβαντικής Υπολογιστικής του Ηνωμένου Βασιλείου (NQCC).

Παράλληλα με τους νέους επενδυτές DCVC, Kembara, British Business Bank και Firgun, στην τελευταία χρηματοδότηση συμμετέχουν και οι επιστρέφοντες υποστηρικτές Oxford Science Enterprises, Inkef, Bosch Ventures, Porsche Automobil Holding SE και Parkwalk Advisors.