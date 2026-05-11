Κεραμέως: Επαγγελματικές ευκαιρίες και φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Η εκδήλωση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Rebrain Greece», η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά το περασμένο Σάββατο, στο Λονδίνο, το νέο νομοσχέδιο για τη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αλλά και τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας ήταν τα κύρια σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.



Η εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο σημείωσε μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 3.000 Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία ενώ εκεί βρέθηκαν και εκπρόσωποι από 35 μεγάλους ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Όπως επεσήμανε η υπουργός, έγιναν χιλιάδες επιτόπιες συνεντεύξεις. «Μιλούσα με μία εταιρεία που μου λέει εγώ έκανα επιτόπου εννιά προσφορές. Γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις, για την επιστροφή, για να αναδείξουν αυτές οι εταιρείες τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που έχει πλέον η χώρα». Η κα Κεραμέως σημείωσε ότι παλαιότερα επέστρεφε κανείς στην Ελλάδα για συναισθηματικούς κυρίως λόγους, ωστόσο σήμερα απαιτούνται και σοβαρές επαγγελματικές ευκαιρίες οι οποίες πλέον υπάρχουν σε συνδυασμό μάλιστα με φορολογικά κίνητρα και χαμηλότερο κόστος ζωής.

«Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν μπορώ να σας περιγράψω το κλίμα, την ενέργεια, την αύρα μέσα στην αίθουσα. Ένας ενθουσιασμός όλων αυτών, που είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς από την ώρα έναρξη και έμειναν μετά την ώρα λήξης. Οι επιχειρήσεις βγήκαν εξαντλημένες με την έννοια ότι κάνανε αλλεπάλληλες χιλιάδες συνεντεύξεις τη μία μετά την άλλη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά μία τράπεζα, λέει δεν έχουμε φωνή πλέον, είμαστε χωρίς φωνή επειδή ακριβώς συνέβη αυτό».

«Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat την τελευταία 15ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες, ήτοι το 64%. Μάλιστα, τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε θετικό ισοζύγιο σε αυτούς που επιστρέφουν, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Την τελευταία δε χρονιά είναι κατά 20.000 περισσότεροι».

Η υπουργός αναφέρθηκε στις 563.000 νέες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ επεσήμανε ότι στην Ελλάδα οι μισθοί μπορεί να είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότεροι από την Αγγλία αλλά το ίδιο ισχύει και με το κόστος ζωής.

«Η προσπάθεια που γίνεται είναι διαρκώς να ανεβαίνουν οι μισθοί, να μειώνονται οι φόροι και οι επιβαρύνσεις και άρα να διευρύνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών», είπε η υπουργός και συνεχεία αναφέρθηκε στην περίπτωση ενός κυρίου ο οποίος είχε έρθει από περιέργεια στην περυσινή εκδήλωση του «Rebrain Greece» και βρήκε καλύτερη δουλειά από αυτή που είχε στην Αγγλία, στην Αθήνα. «Επέστρεψε, μετακόμισε στην Ελλάδα και ξανά ήρθε το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει Έλληνες από την Αγγλία», είπε η κα Κεραμέως και πρόσθεσε ότι «έχουμε λαμπρά στελέχη που μείναν εδώ όλα τα χρόνια και που έχουν αποκτήσει και πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία όταν χρειάστηκε να επιβιώσουν σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες οικονομικές. Έχουν αποκτήσει πολύ πολύτιμη εμπειρία. Άρα όλους τους θέλουμε, θέλω να το πω ευθέως. Και πόσο μάλλον σε μία χώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι η πατρίδα μας που έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω ότι είχαμε μία ανεργία στο 18% και σήμερα είμαστε 10 μονάδες κάτω. Αυτό τι σημαίνει; Είναι προφανώς θετικό αλλά έχει δημιουργήσει μία άλλη πρόκληση. Και η άλλη πρόκληση είναι να βρίσκουμε εργαζόμενους που δεν βρίσκουμε πια», εξήγησε η υπουργός.

Ως προς το νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό κατάρτιση και αφορά ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα προβλεφθούν νέες υποχρεώσεις πριν την πρόσληψη όπως για παράδειγμα ότι η επιχείρηση θα πρέπει να ανακοινώνει το εύρος του μισθού που προσφέρει και όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξάρτητες από το φύλο. Η ίδια πρόσθεσε ότι οι εταιρείες θα υποχρεούνται να στέλνουν στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία σχετικά με τις μισθολογικές κλίμακες, ενώ οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν περισσότερα στοιχεία για αμοιβές εργαζομένων σε αντίστοιχες θέσεις.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, η κα Κεραμέως προανήγγειλε ότι «είμαστε προ των πυλών μίας νέας επέκτασης της κάρτας για να προστατεύει τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, πλην γιατρών, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα κομμωτήρια, στα καθαριστήρια, στα κέντρα αισθητικής, στα γραφεία κηδειών, άρα σε μία πολύ μεγάλη γκάμα εργαζομένων που εντάσσονται και αυτοί στην προστασία της ψηφιακής κάρτας εργασίας». Υπενθύμισε μάλιστα ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει ήδη 2 εκατομμύρια εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η εστίαση, η βιομηχανία, το λιανεμπόριο.

«Μόνο πέρσι, χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, φανερώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω σε σχέση με πρόπερσι. Που ήταν όλες αυτές όλες πριν; Αυτές πλέον δηλώνονται, υπάρχει κάλυψη ασφαλιστική για αυτές και αμείβονται οι εργαζόμενοι. Άρα, να ένα εργαλείο πολύτιμο για την προστασία των εργαζομένων, για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και ερχόμαστε και το επεκτείνουμε και άλλο αυτό το εργαλείο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εσωκομματική κριτική ότι όσοι είναι Υπουργοί δεν καταπιάνονται με φλέγοντα ζητήματα, αλλά μόνο με θέματα του χαρτοφυλακίου τους, η κα Κεραμέως τόνισε ότι «θεωρώ ότι και ως βουλευτής και ως Υπουργός έχεις την υποχρέωση να τοποθετείσαι επί όλων των ζητημάτων και για αυτό και επιδιώκουμε και εμείς ως Υπουργοί να μιλάμε και για ευρύτερα ζητήματα, να για παράδειγμα όπως μιλάμε τώρα που δεν αφορούν το χαρτοφυλάκιό μου προφανώς. Άρα, είναι καθήκον μας και είναι καθήκον να επικοινωνούμε ευρύτερα θα έλεγα και όχι μόνο στα μέσα. Αφενός στα μέσα, πάσης φύσεως μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθ’ εξής, σε διά ζώσης επαφές με τους πολίτες. Είναι υποχρέωσή μας να μιλάμε για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, δουλεύουμε για τους Έλληνες πολίτες και συνεπώς έχουμε ένα χρέος να τοποθετούμαστε επί όλων των ζητημάτων».