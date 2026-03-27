Bluestream: Ο Δημήτρης Χουστουλάκης αναλαμβάνει Deputy CEO

Η Bluestream, θυγατρική της Byte, ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Deputy Chief Executive Officer από τον Δημήτρη Χουστουλάκη, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διοικητικής της ομάδας και της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Ο κ. Χουστουλάκης διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ανώτερους διοικητικούς ρόλους στον τομέα της τεχνολογίας και των επιχειρησιακών υπηρεσιών, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων.

Στο νέο του ρόλο θα συμβάλει στην υλοποίηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της εταιρείας, στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων και στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Bluestream για τη διεύρυνση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.