Δικαστήριο των ΗΠΑ καταδίκασε Meta και Youtube για εθισμό στα social media

Σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε ένοχες τις εταιρείες Meta και YouTube για την αποτυχία τους να προεδοποιήσουν τους χρήστες για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των πλατφορμών τους, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρο το τοπίο των κοινωνικών μέσων.

Σύμφωνα με το CNBC, η δίκη για σωματική βλάβη ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες. Μια νεαρή γυναίκα, γνωστή ως K.G.M. ή Kaley, ισχυρίστηκε ότι εθίστηκε σε εφαρμογές όπως το Instagram και το YouTube όταν ήταν παιδί. Οι διαβουλεύσεις των ενόρκων ξεκίνησαν την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Οι ένορκοι αποφάνθηκαν τελικά υπέρ της ενάγουσας, η οποία ισχυρίστηκε ότι η αμέλεια της Meta και του YouTube συνέβαλε «ουσιαστικά» στην πρόκληση βλαβών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Η αποζημίωση εκτιμήθηκε σε 3 εκατομμύρια δολάρια, με τη Meta να επιβαρύνεται με το 70% και το YouTube με το υπόλοιπο 30%. Η ποινική αποζημίωση ανέρχεται σε επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια, με 2,1 εκατομμύρια δολάρια να καταβάλλονται από τη Meta και 900.000 δολάρια από το YouTube.

«Η σημερινή ετυμηγορία αποτελεί ιστορική στιγμή για την Kaley και για τα χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που περίμεναν αυτή την ημέρα», δήλωσαν οι δικηγόροι που την εκπροσωπούσαν. «Έδειξε εξαιρετικό θάρρος φέρνοντας την υπόθεση αυτή ενώπιον της δικαιοσύνης και αφηγούμενη την ιστορία της σε δημόσια συνεδρίαση», πρόσθεσαν.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε: «Διαφωνούμε με σεβασμό με την ετυμηγορία και αξιολογούμε τις νομικές μας επιλογές».

«Διαφωνούμε με την ετυμηγορία και σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση. Η υπόθεση αυτή βασίζεται σε μια εσφαλμένη αντίληψη για το YouTube, το οποίο αποτελεί μια πλατφόρμα ροής περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με υπευθυνότητα και όχι έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε από τη μεριά του εκπρόσωπος της Google.

Σημειώνεται, ότι την Τρίτη, σώμα ενόρκων στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό έκριναν ότι η Meta παραβίασε σκόπιμα τις αθέμιτες πρακτικές της πολιτείας, καθώς δεν προστάτευσε κατάλληλα τις εφαρμογές της από διαδικτυακούς κακοποιούς που στοχεύουν παιδιά. Η Meta καταδικάστηκε να πληρώσει 375 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση με βάση τον αριθμό των παραβάσεων. Η εταιρεία δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

