Guardian: Ο Τραμπ μεταβαίνει στο Πεκίνο γνωρίζοντας ότι ο Σι κρατά όλα τα χαρτιά

Η Ταϊβάν και σύμμαχοι των ΗΠΑ όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες έχουν λόγους να ανησυχούν για αυτή τη συνάντηση.

Σαν μια ανεξέλεγκτη μπάλα κατεδάφισης που αιωρείται άγρια πέρα δώθε, ο Ντόναλντ Τραμπ διαλύει τη διεθνή τάξη χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα τις συνέπειες. Χωρίς συνεκτικές στρατηγικές, εφαρμόσιμα σχέδια ή σταθερούς στόχους, παρασύρεται χαοτικά από τη μία εύθραυστη περιοχή, εμπόλεμη ζώνη και σύνθετη γεωπολιτική κατάσταση στην άλλη, αφήνοντας πίσω του δυστυχία, σύγχυση και ερείπια. Συνήθως, ισχυρίζεται ψευδώς ότι πέτυχε νίκη, απαιτεί από άλλους να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να πληρώσουν τον λογαριασμό, και έπειτα ψάχνει κάτι καινούριο να καταστρέψει.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα εισβάλει αυτή την εβδομάδα σε ένα ακόμη διεθνές ναρκοπέδιο - την τεταμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Κίνα και την Ταϊβάν - όταν ταξιδέψει στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μετά από μια σειρά ταπεινωτικών καταρρεύσεων πολιτικής γύρω από την Ουκρανία, τη Γάζα, το ΝΑΤΟ, τη Γροιλανδία και τώρα το Ιράν και τον Λίβανο, ο Τραμπ αναζητά απεγνωσμένα μια διπλωματική επιτυχία για να επιδείξει στο εσωτερικό. Όμως οι ελπίδες του για εμπορικές συμφωνίες που θα του αποφέρουν πολιτικά οφέλη επισκιάζονται από τον τελευταίο πόλεμο που επέλεξε. Χρειάζεται την υπόσχεση του Σι ότι δεν θα εξοπλίσει το Ιράν αν επαναληφθούν οι συγκρούσεις - και τη βοήθειά του για να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ ως μέρος μιας προτεινόμενης συμφωνίας-πλαισίου ειρήνης.

Η αδυναμία της θέσης του Τραμπ ενόψει της συνόδου τροφοδοτεί εικασίες ότι η μείωση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ταϊβάν μπορεί να είναι το τίμημα που θα ζητήσει ο Σι για να συνεργαστεί. Ο Σι γνωρίζει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι βαθιά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Ο Τραμπ κατηγορείται γενικά για την αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, τροφίμων και φαρμάκων. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρνήθηκαν να τον διασώσουν, η Ρωσία επωφελείται αδικαιολόγητα από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου - και οι φτωχότερες χώρες υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος. Ο Τραμπ δεν κερδίζει ούτε στρατιωτικά, όπως δείχνει το πρόχειρο και ασταθές «Project Freedom». Είναι απελπισμένος να ξεφύγει από το τέλμα που ο ίδιος δημιούργησε - και να μειώσει το πλεονέκτημα του Σι.

Πώς θα αντιμετωπίσει ο Σι τον εξαιρετικά οργισμένο επισκέπτη του; Για την Κίνα, ο Τραμπ είναι ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει. Χάρη σε αυτόν, οι ΗΠΑ θεωρούνται ολοένα και περισσότερο διεθνώς ως ένας επιθετικός εν δυνάμει εχθρός ή ένας αναξιόπιστος φίλος, επιρρεπής στην προδοσία. Η απώλεια επιρροής και ισχύος των ΗΠΑ αποτελεί κέρδος για το Πεκίνο: η αστάθεια του Τραμπ βοηθά τον Σι να προωθήσει την εικόνα της Κίνας ως του νέου εγγυητή της παγκόσμιας σταθερότητας. Το αδιέξοδο με το Ιράν απομακρύνει αμερικανικές δυνάμεις από την Ασία - οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή - και μειώνει τη στρατιωτική τους ικανότητα να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και τους περιφερειακούς συμμάχους απέναντι σε μελλοντική κινεζική επιθετικότητα.

Η αρνητική πλευρά για τον Σι είναι ο αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές της ενέργειας, στο παγκόσμιο εμπόριο και στη ζήτηση εξαγωγών, σε μια περίοδο που η κινεζική οικονομία ήδη δυσκολεύεται. Πέρυσι, περίπου το 80% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου αγοράστηκε από την Κίνα - αποστολές που το αμερικανικό ναυτικό τώρα εμποδίζει. Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να αντισταθμίσει τις ελλείψεις εφοδιασμού από τον Κόλπο αξιοποιώντας αποθέματα, επενδύοντας στην πράσινη ενέργεια και αγοράζοντας περισσότερο πετρέλαιο από χώρες όπως η Βραζιλία και η Ρωσία. Όμως για τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, η ασφαλής και αξιόπιστη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ είναι κρίσιμης σημασίας.

Η Κίνα προτρέπει και τις δύο πλευρές να αποδεχθούν μια διαπραγματευμένη λύση. Την περασμένη εβδομάδα φιλοξένησε άμεσες συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, και στηρίζει Πακιστανούς μεσολαβητές. Θυμίζοντας τη μεσολάβηση της Κίνας το 2023 για την αποκατάσταση σχέσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Τεχεράνη, τα ανήσυχα κράτη του Κόλπου υπολογίζουν - όπως και ο Τραμπ - στην ικανότητα του Πεκίνου να επηρεάσει τον Ιρανό σύμμαχό του, με τον οποίο εγκαινίασε μια «συνολική στρατηγική συνεργασία» το 2021. Και ο Σι δεν φοβάται να αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ. Προειδοποίησε πρόσφατα ενάντια στην επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας». Πρόσθεσε: «Για να διατηρήσουμε το κύρος του διεθνούς κράτους δικαίου, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όταν μας βολεύει και να το εγκαταλείπουμε όταν δεν μας βολεύει». Σκληρό σχόλιο.

Η ευσεβής ιδέα που διατυπώνεται στην Ουάσινγκτον, ότι η απροκάλυπτη αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν έχει ταρακουνήσει τον Σι ώστε να συνεργαστεί και θα αποτρέψει τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Πεκίνου στην Ταϊβάν και τη Νότια Σινική Θάλασσα, θα ήταν πιο πειστική αν ο πόλεμος είχε πράγματι πετύχει. Αντί γι’ αυτό, ο Τραμπ έχει αποκαλύψει τα όρια της αμερικανικής ισχύος, τόσο στρατιωτικής όσο και πολιτικής, και έχει δείξει μια εντυπωσιακή έλλειψη στρατηγικής κατανόησης. Παρότι προτιμά μια ειρηνική έκβαση, η κορυφαία προτεραιότητα του Σι δεν θα είναι να βγάλει τον Τραμπ από το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Και αν το επιλέξει, διαθέτει τα μέσα να παρατείνει τον αμερικανικό εφιάλτη επεκτείνοντας τη συγκαλυμμένη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ιράν - όπως έχει κάνει με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ φαίνεται να έχει επίγνωση αυτού του κινδύνου. Τον περασμένο μήνα έστειλε επιστολή στον Σι, ζητώντας του να μην προμηθεύσει την Τεχεράνη με οπλισμό - και δήλωσε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις πως η Κίνα δεν θα το πράξει. Ωστόσο, το Foundation for Defense of Democracies, ένα συντηρητικό αμερικανικό ερευνητικό ινστιτούτο, ισχυρίζεται ότι η Κίνα ήδη παρέχει στο Ιράν χημικές ουσίες διπλής χρήσης για βαλλιστικούς πυραύλους, δορυφορικές πληροφορίες σχετικά με κινήσεις, μέσα και βάσεις του αμερικανικού στρατού, καθώς και βοήθεια στην παράκαμψη κυρώσεων και στο ξέπλυμα χρήματος. Είναι πιθανό να διοχετευθεί περισσότερη, ανοιχτά στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη αν ο Τραμπ αρχίσει ξανά τους βομβαρδισμούς ή αποτύχει να ικανοποιήσει τον Σι στις συνομιλίες της συνόδου κορυφής.

Για έναν άνθρωπο που του αρέσει να καυχιέται ότι κρατά όλα τα χαρτιά, ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να διαπιστώσει ότι του λείπουν σοβαρά «άσοι» όταν καθίσει στο τραπέζι με τον Σι. Πρόκειται για ένα διδακτικό μέτρο του γεωπολιτικού χάους που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ. Η ίδια η εθνική αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ για το 2026 αναφέρει ότι η αποτροπή της Κίνας στον Ινδο-Ειρηνικό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει υπονομεύσει απελπιστικά τη θέση των ΗΠΑ με τις εμμονές και τις προκαταλήψεις του σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Συνήθως, άλλοι μπορεί τώρα να πληρώσουν το τίμημα της ανικανότητάς του. Γι’ αυτό η Ταϊβάν - και σύμμαχοι των ΗΠΑ όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες - έχουν λόγους να ανησυχούν.

Η κορυφαία εξωτερική προτεραιότητα του Σι δεν είναι η Μέση Ανατολή. Είναι η ενοποίηση της κομμουνιστικής Κίνας με την de facto ανεξάρτητη, δημοκρατική Ταϊβάν - ένα προσωπικό σχέδιο πολιτικής κληρονομιάς που έχει επανειλημμένα απειλήσει να επιδιώξει ακόμη και διά της βίας. Οι σχεδιαστές του Πενταγώνου πιστεύουν ότι ο διαρκώς επεκτεινόμενος κινεζικός στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος να εξαπολύσει εισβολή ήδη από το επόμενο έτος. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν υπολείπονται συντριπτικά αριθμητικά, ενώ τα διχασμένα πολιτικά της κόμματα παραμένουν όσο ποτέ διαιρεμένα σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη σοφία - ή μη - της επιδίωξης στενότερων δεσμών με το Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η πολιτική τους υπέρ της διατήρησης του status quo στην Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει. Όμως ο Τραμπ είναι διαβόητα ασυνεπής όσον αφορά την Ταϊβάν. Συχνά κάνει αντιφατικές, μερικές φορές ανησυχητικές δηλώσεις. Μιλώντας πρόσφατα για τις προθέσεις του Σι, είπε ότι οποιαδήποτε κίνηση εισβολής ήταν «δική του επιλογή» - μια διατύπωση που υποδηλώνει ότι δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα όποια κι αν είναι η έκβαση, ακόμη κι αν πρόσθεσε ότι θα ήταν «πολύ δυσαρεστημένος» αν η Κίνα εισέβαλε.

Το βασικό ερώτημα της συνόδου κορυφής είναι το εξής: θα περιορίσει ένας αποδυναμωμένος και πολιτικά ξεπερασμένος Τραμπ την αμερικανική υποστήριξη προς την Ταϊπέι σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια του Σι στο ζήτημα του Ιράν και για ευνοϊκές συμφωνίες, ας πούμε, σε σπάνιες γαίες και αγροτικές εισαγωγές; Παρόμοια σοβαρά ερωτήματα εγείρονται και σχετικά με το βάθος της δέσμευσης του Τραμπ απέναντι στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία (οι εντάσεις Πεκίνου -Τόκιο βρίσκονται αυτή την περίοδο σε οριακό σημείο, εν μέρει λόγω της Ταϊβάν), καθώς και σχετικά με την ικανότητά του να πείσει την Κίνα να συγκρατήσει τη Βόρεια Κορέα, ένα εχθρικό και επιθετικό κράτος-παρία που, σε αντίθεση με το Ιράν, διαθέτει πράγματι πυρηνικά όπλα.

Με άλλα λόγια, θα ισχυριστεί ο Τραμπ άλλη μία απατηλή θριαμβολογία στη διεθνή σκηνή στο Πεκίνο, ενώ ταυτόχρονα θα εγκαταλείπει συμμάχους των ΗΠΑ, θα υποκλίνεται ξανά σε έναν αντιδημοκρατικό και αντιδυτικό δικτάτορα και θα κατεδαφίζει απερίσκεπτα δεκαετίες επίπονης διπλωματίας που μέχρι τώρα είχαν αποτρέψει έναν πόλεμο στον Ειρηνικό για την Ταϊβάν; Αυτή την εβδομάδα, κυρίως εξαιτίας του καταστροφικού Τραμπ, το μέλλον των ΗΠΑ ως της υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμιας υπερδύναμης φαίνεται προδιαγεγραμμένο. Με όλες τις γκάφες και τις αστοχίες του, αυτός ο αδαής και ανίκανος άνθρωπος έχει βάλει την Κίνα στη θέση του οδηγού, καταλήγει ο Guardian.