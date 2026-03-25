Η Meta απολύει εκατοντάδες εργαζόμενους

Σε απολύσεις αρκετών εκατοντάδων υπαλλήλων προχωρά η Meta, όπως επιβεβαίωσε το CNBC.

Οι περικοπές αφορούν διάφορους τομείς της εταιρείας, όπως το Facebook, τις παγκόσμιες δραστηριότητες, το τμήμα προσλήψεων, τις πωλήσεις και το τμήμα εικονικής πραγματικότητας Reality Labs, σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για τα σχέδια της εταιρείας και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σε ορισμένους από τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους προσφέρονται νέες θέσεις εργασίας εντός της εταιρείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα απαιτούν μετεγκατάσταση.

«Οι ομάδες της Meta αναδιαρθρώνονται τακτικά ή εφαρμόζουν αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι βρίσκονται στην καλύτερη θέση για την επίτευξη των στόχων τους. Όπου είναι δυνατόν, αναζητούμε άλλες ευκαιρίες για τους υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις ενδέχεται να επηρεαστούν», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta σε ανακοίνωση.

Οι απολύσεις έρχονται σε μια περίοδο που η Meta επαναπροσανατολίζει τις προσπάθειές της και επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη, στην προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά από ανταγωνιστές όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google

