OpenAI: Ενισχύει τη συνεργασία με private equity firms και εντείνει τον «πόλεμο» με την Anthropic

Το OpenAI ενισχύει την παρουσίασή του σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια εν μέσω πολέμου με την Anthropic για την κυριαρχία επιχειρήσεων

Η OpenAI, εταιρεία κατασκευής του ChatGPT, προσφέρει στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μια πιο συμφέρουσα συμφωνία από την ανταγωνίστριά της Anthropic, καθώς και οι δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναζητούν εταιρείες εξαγοράς για να σχηματίσουν κοινοπραξίες με στόχο την άντληση νέων κεφαλαίων και την επιτάχυνση της υιοθέτησης AI προϊόντων σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η OpenAI προσφέρει στις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων εγγυημένη ελάχιστη απόδοση 17,5%, σημαντικά υψηλότερη από τα τυπικά χρηματοοικονομικά μέσα (πχ ομόλογα), ανέφεραν δύο άτομα που γνωρίζουν. Προσφέρει επίσης έγκαιρη πρόσβαση στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει επενδυτές όπως η TPG και η Advent για την κοινοπραξία της, ανέφεραν τρεις πηγές.

Η εταιρεία πρόσφατα επένδυσε περισσότερο σε συνεργασίες με επιχειρήσεις, τομέα στον οποίο η Anthropic ήταν ιστορικά ισχυρότερη. Συγκριτικά, η συμφωνία ιδιωτικών κεφαλαίων της Anthropic, η οποία επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις, δεν προσέφερε τέτοιες αποδόσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η OpenAI και η Anthropic ανταγωνίζονται για συνεργασίες με εταιρείες εξαγοράς που θα τους επέτρεπαν να αναπτύξουν γρήγορα τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης τους σε πιθανώς εκατοντάδες ιδιωτικές, καθιερωμένες εταιρείες που ανήκουν σε εταιρείες εξαγοράς. Αυτό θα ενίσχυε την υιοθέτηση των μοντέλων τους και θα ενθάρρυνε την προσκόλληση των πελατών σε μεγάλη κλίμακα.

Οι δύο εταιρείες μάχονται για πιο επικερδείς συνεργασίες με επιχειρηματικούς πελάτες που θα χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς αγωνίζονται να τοποθετηθούν για πιθανές δημόσιες εγγραφές ήδη από φέτος.

Η δομή της κοινοπραξίας θα μπορούσε να απορροφήσει υψηλά αρχικά κόστη που σχετίζονται με την ανάπτυξη μηχανικών για την προσαρμογή μοντέλων για τους πελάτες, μειώνοντας τις πιέσεις κόστους στην OpenAI και την Anthropic πριν από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο και παρέχοντας σαφέστερη αναφορά ανά τμήμα που μπορεί να υποστηρίξει την αφήγηση της IPO, δήλωσαν δύο από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η OpenAI και η Anthropic αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν παρόμοιους τύπους συνεργασιών με εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, μια στρατηγική που είναι νέα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όχι για όλους

Τουλάχιστον δύο εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν σε καμία από τις δύο κοινοπραξίες, επικαλούμενες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική πλευρά, την ευελιξία και το προφίλ κέρδους των συνεργασιών, ανέφεραν δύο άτομα.

Η Thoma Bravo, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξαγορών στον κόσμο που επικεντρώνεται στα software, αποφάσισε να μην συμμετάσχει μετά από εσωτερικές συζητήσεις με τον διευθύνοντα εταίρο Orlando Bravo, ανέφερε ένα άτομο που γνωρίζει την απόφαση. Η Bravo έθεσε ερωτήματα σχετικά με το μακροπρόθεσμο προφίλ κέρδους των κοινοπραξιών με την OpenAI και την Anthropic, προσθέτοντας ότι πολλές από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ήδη αναπτύσσουν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ανέφερε το άτομο.

Η Thoma Bravo αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ορισμένοι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων αμφισβήτησαν τις συνεργασίες, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν ήδη άμεση πρόσβαση στην OpenAI και την Anthropic χωρίς να δεσμεύουν κεφάλαια.

Αυτοί οι επενδυτές δήλωσαν ότι οι συνεργασίες αντικατοπτρίζουν επίσης την πίεση που ασκείται στις εταιρείες εξαγορών από τους δικούς τους επενδυτές να επιδείξουν μια σαφέστερη στρατηγική γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σημείωσαν ότι με τις αποτιμήσεις της τεχνολογίας να μειώνονται, τέτοιες κοινοπραξίες ενδέχεται να μην αλλάξουν ουσιαστικά την πρόσβαση σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης ή να δημιουργήσουν πρόσθετα έσοδα. Οποιαδήποτε σημαντική άνοδος, πρόσθεσαν, πιθανότατα θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο, συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο ή άλλων οικονομικών όρων - διαθέσιμων μόνο σε επικεφαλής εταίρους.

Άλλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων βρίσκονται σε συνομιλίες με την OpenAI και την Anthropic για συμμετοχή στις κοινοπραξίες, αν και πολλές αναμένεται να αναλάβουν μικρότερα μερίδια χωρίς θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο ή ηγετικούς ρόλους, δήλωσαν τέσσερις από τις πηγές.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης προτεραιότητα έναντι άλλων εταίρων της κοινοπραξίας και προστασία από πτώσεις, ανέφεραν οι πηγές, με περισσότερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων σε συζητήσεις για να επενδύσουν μικρότερα ποσά στην κοινοπραξία.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με εταιρείες όπως οι TPG, Bain Capital, Advent International και Brookfield Asset Management για να συγκεντρώσει περίπου 4 δισ. δολάρια με αποτίμηση πριν από την έκδοση χρημάτων περίπου 10 δισ. δολαρίων.

Η Anthropic, η οποία έχει κερδίσει έδαφος μεταξύ των επιχειρήσεων, ακολουθεί παρόμοια στρατηγική και έχει προσεγγίσει εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων όπως η Blackstone, η Hellman & Friedman και η Permira για τη δική της επιχείρηση με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, ανέφερε προηγουμένως το Reuters.