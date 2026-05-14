ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η απόφαση του MSCI και η «τριπλή αναβάθμιση» των αγορών

Πολλαπλές θετικές αναγνώσεις για την ίδια την εισηγμένη αλλά και συνολικά για το Χρηματιστήριο της Αθήνας έχει η «αναβάθμιση» της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους δείκτες MSCI και ειδικότερα, η ένταξή της στη σύνθεση του MSCI Greece Standard (με ταυτόχρονη αποχώρηση από τον MSCI Greece Small Cap).

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η ένταξη επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου στους τομείς των υποδομών και των παραχωρήσεων, ενισχύοντας το διεθνές επενδυτικό του προφίλ. Μάλιστα, έρχεται λίγες μόλις ημέρες από την «διπλή αναβάθμιση» της εισηγμένης από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s και S&P, που έστειλαν ισχυρό «μήνυμα» σταθερότητας (για το παρόν), κυρίως όμως προοπτικής και ανάπτυξης για τη συνέχεια, αλλά και στον απόηχο των αναλύσεων από ξένους και εγχώριους χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς ομίλους που ανέβασαν την τιμή – στόχο στα 54 ευρώ.

Εκτιμάται ότι η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων των διεθνών θεσμικών επενδυτών θα επιφέρει εισροές κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ. Πλέον, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «μετράει» σερί από 3 «αναβαθμίσεις» που αναμφίβολα έχουν ως κοινή συνισταμένη την ηγετική θέση του ομίλου στις υποδομές στην Ελλάδα, το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων και τη σταθερή δημιουργία ταμειακών ροών από έργα στρατηγικής σημασίας.

Το portfolio της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει διάρκεια ζωής έως και 30-35 έτη για κάποιες παραχωρήσεις, στις οποίες έρχονται να προστεθούν το αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης, το IRC Ελληνικού, Λιμάνια, ΣΔΙΤ σε διάφορες υποδομές (οδικές, άρδευση / ύδρευση, ψηφιακά κ.α.) αλλά και μεγάλες συμφωνίες (π.χ. ΕΥΔΑΠ, Airbus κ.λπ.), όπως και πλήθος έργων (δημόσια και ιδιωτικά).

Για να επιστρέψουμε στην εξέλιξη με τον MSCI, πρόκειται για μια απόφαση που αντανακλά την στρατηγική αξιοπιστία του ομίλου. Όπως λένε αναλυτές, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ικανότητας της διοίκησης για υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας και πιστή τήρηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Η ένταξη στον MSCI Standard Greece έρχεται ως συνέχεια της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s και S&P, καθιστώντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τον μοναδικό ελληνικό μη χρηματοπιστωτικό Όμιλο με Investment Grade. Η παρουσία του Ομίλου στον δείκτη αντανακλά πληρέστερα την πραγματική οικονομία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με προφανή οφέλη για το Χρηματιστήριο Αθηνών.