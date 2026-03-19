Δωρεάν οι λογαριασμοί καταθέσεων από την Τράπεζα Πειραιώς

Δωρεάν οι λογαριασμοί καταθέσεων από την Τράπεζα Πειραιώς
Η Πειραιώς διαθέτει στους πελάτες της τα συνδρομητικά πακέτα Basic, Plus και Premium για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές τους αποκλειστικά σε προαιρετική βάση.

Με αφορμή ερωτήματα που διατυπώθηκαν από μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την επιβολή χρεώσεων στην τήρηση τραπεζικών λογαριασμών, η Τράπεζα Πειραιώς διευκρινίζει ότι παρέχει δωρεάν τους λογαριασμούς καταθέσεων.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, προσφέρει συνδρομητικά πακέτα συναλλαγών αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Δηλαδή, δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα αν και ποιό πακέτο επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, χωρίς καμία αυτόματη υπαγωγή σε κάποιο από αυτά.

Συγκεκριμένα, η Πειραιώς διαθέτει στους πελάτες της τα συνδρομητικά πακέτα Basic, Plus και Premium για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές τους αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Τα πακέτα περιλαμβάνουν προνομιακούς όρους, διατυπωμένους με σαφήνεια.

Οι πελάτες επιλέγουν ελεύθερα το πακέτο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συναλλακτικές τους συνήθειες και με ένα μηνιαίο, σταθερό ποσό μπορούν να καλύψουν τις πιο συχνές τραπεζικές τους ανάγκες.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στη «φόρα» τα οικονομικά των Δήμων - Πρωταθλητές και ουραγοί σε δαπάνες, αναθέσεις, εισπραξιμότητα τελών

Καύσιμα: Αποφεύχθηκαν οι απεργίες - Παραμένει το πλαφόν, voucher 3.000 ευρώ στα πρατήρια

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος αλλάζει τη συμπεριφορά στο ράφι – Τι φοβούνται οι καταναλωτές

