Alpha Bank: Προαιρετικό πακέτο υπηρεσιών χαμηλού κόστους και μηδενικές χρεώσεις για συνταξιούχους, μισθωτούς

Απάντηση σε δηλώσεις και δημοσιεύματα σχετικά με τραπεζικές χρεώσεις εξέδωσε η Αlpha Bank. Τι επισημαίνει.

Το μήνυμα πως συνεχίζει να διαμορφώνει προϊόντα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πελατών, προσφέροντας δωρεάν συναλλαγές σε μεγάλες ομάδες πληθυσμών και πάντα με έμφαση στη διαφάνεια, την επιλογή και την κοινωνική ανταποδοτικότητα, εκπέμπει η Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα της Alpha Bank, είναι ευθυγραμμισμένα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο πακέτο My Alpha Benefit Base αποτελεί μια προαιρετική υπηρεσία χαμηλού κόστους (€0,80/μήνα), που συγκεντρώνει πολλαπλές συναλλαγές οι οποίες διαφορετικά θα χρεώνονταν μεμονωμένα, προσφέροντας ένα απλό και προβλέψιμο μοντέλο χρέωσης και διευκολύνοντας την καθημερινή διαχείριση των οικονομικών των πελατών.

Η ένταξη στο πακέτο δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε πελάτης μπορεί να επιλέξει να μην το ενεργοποιήσει ή να αποχωρήσει από αυτό οποιαδήποτε στιγμή, εύκολα και χωρίς επιβάρυνση, μέσω web banking, mobile app, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε κατάστημα, διατηρώντας πλήρως τον υφιστάμενο λογαριασμό του χωρίς καμία αλλαγή.

Χωρίς χρεώσεις συνταξιούχοι, μισθοδοτούμενοι και κάτοικοι νησιών

Παράλληλα, η Τράπεζα διασφαλίζει ότι ευρείες κατηγορίες πελατών δεν χρεώνονται, στηρίζοντας έμπρακτα την εργασία, την τρίτη ηλικία και τη νησιωτικότητα, καθώς και τη συνολική σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Ενδεικτικά, δεν χρεώνονται μισθοδοτούμενοι και συνταξιούχοι, κάτοχοι καρτών Bonus, καθώς και κάτοικοι περιοχών με ειδικά φορολογικά χαρακτηριστικά, όπως η Χίος, η Λέρος, η Σάμος, η Λέσβος και η Κως.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα υλοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες και καινοτόμα προϊόντα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία της περιουσίας και των προσωπικών δεδομένων των πελατών, σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό ψηφιακό περιβάλλον.

«Με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, η Τράπεζα συνεχίζει να εξελίσσει τις υπηρεσίες της, συνδυάζοντας ευκολία, ασφάλεια καιουσιαστική αξία για την καθημερινότητα των πολιτών» καταλήγει η Alpha Bank.