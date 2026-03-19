Διευκρινίσεις Eurobank για τις χρεώσεις πακέτων

Διευκρινίσεις ως προς την τιμολογιακή της πολιτική εξέδωσε η Eurobank σε σχέση με ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την τήρηση τραπεζικών λογαριασμών -και οι οποίοι τέθηκαν και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ειδικότερα:

Α. Δωρεάν Λογαριασμοί

Η Eurobank παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν τήρησης αποταμιευτικού λογαριασμού που δίνει τη δυνατότητα για καταθέσεις και αναλήψεις (και μέσω ΑΤΜ).

Από το 2023 προσφέρει δωρεάν πακέτα συναλλαγών που παρέχουν σειρά ωφελημάτων στους κατόχους λογαριασμών με την αξιοποίηση των οποίων εξοικονομούν χρήματα σε μηνιαία βάση.

Το βασικό πακέτο MyAdvantage Blue διατίθεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες που λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στη Eurobank. Κανένας πελάτης της Eurobank με λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης δεν έχει την παραμικρή χρέωση για την τήρησή του, αντιθέτως δε λαμβάνει επιπρόσθετα και χωρίς καμμία επιβάρυνση τα προνόμια που παρέχει το πακέτο MyAdvantage Blue.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες κατηγορίες πελατών, όπως οι πελάτες που διατηρούν καταθετική ή επενδυτική σχέση ύψους άνω των 10.000 ευρώ, οι πελάτες Personal, Private και Corporate Banking αλλά και οι πελάτες που λαμβάνουν μέσω της τράπεζας στο λογαριασμό τους επιδόματα όπως ΟΠΕΚΑ κ.ά.

Το πακέτο MyAdvantage Blue περιλαμβάνει:

Χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή και επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 8.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Προνόμια και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Δωρεάν έκδοση και 5ετή ανανέωση χρεωστικής κάρτας για ιδιώτες. Δωρεάν επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. Δωρεάν έκδοση και φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Prepaid Eurobank ή/και e-prepaid. Δωρεάν έκδοση και φόρτιση προπληρωμένης κάρτας TRAVELLERS, για συναλλαγές στο εξωτερικό με μηδενικές προμήθειες. Δωρεάν απεριόριστες πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών σε όλους τους οργανισμούς και τις εταιρείες, πέρα από εκείνες που είναι δωρεάν με βάση το Τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών ή το άρθρο 48 του Ν.5167/2024. Δωρεάν 1 μπλοκ επιταγών τον χρόνο, με 10 ή 25 φύλλα, με αίτηση μέσα από το e-Banking. Την υπηρεσία Cards Control για online έλεγχο λειτουργιών καρτών. Την υπηρεσία Account Aggregation για online έλεγχο οικονομικών σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Την υπηρεσία Payment Initiation για online μεταφορές χρημάτων και εμβάσματα από το λογαριασμό Eurobank σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.

Περισσότεροι από 1.000.000 πελάτες της Eurobank απολαμβάνουν δωρεάν τα προνόμια που παρέχει το πακέτο MyAdvantage Blue. Όλοι οι πελάτες της Τράπεζας ενημερώθηκαν σχετικά με προσωποποιημένο μήνυμα. Το σύνολο των προνομίων που παρέχουν τα πακέτα συναλλαγών συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς και των σχετικών όρων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr

Β. Λογαριασμοί με μηνιαία χρέωση