Reuters: Η Ελλάδα εξετάζει την αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

Newsroom
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, στη Λισαβόνα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390 της βραζιλιάνικης Embraer, τα οποία παράγονται εν μέρει στην Πορτογαλία, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Πορτογαλία, μίλησε μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, στη Λισαβόνα.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά θέματα... ένα από αυτά ήταν η πιθανότητα αγοράς του αεροσκάφους C-390», δήλωσε ο Δένδιας.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των αεροσκαφών ή το κόστος της πιθανής συμφωνίας.

Η Ελλάδα, η οποία σήμερα διαθέτει τόσο το C-130 όσο και το C-27, σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς εξέρχεται από την κρίση χρέους του 2009-2018, όπως αναφέρει το Reuters.

Η πορτογαλική OGMA, η οποία ανήκει κατά 65% στην Embraer και το υπόλοιπο στο πορτογαλικό κράτος, αποτελεί βασικό βιομηχανικό εταίρο στο πρόγραμμα C-390, παράγοντας τμήματα της κεντρικής ατράκτου που αποστέλλονται στη Βραζιλία για τελική συναρμολόγηση.

Η ιβηρική χώρα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή και μέλος του ΝΑΤΟ που παρήγγειλε το C-390 το 2019 και έχει παραλάβει ορισμένες μονάδες τα προηγούμενα χρόνια.

