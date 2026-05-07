Ρωσία: Ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός 8 έως 10 Μαΐου

Ρωσία: Ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός 8 έως 10 Μαΐου

Newsroom
Απειλεί εκ νέου με «μαζικό πλήγμα» στο Κίεβο αν διαταραχθεί η παρέλαση για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μόσχα κήρυξε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, για να σηματοδοτήσει την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 81ης επετείου της νίκης του σοβιετικού λαού στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου έως τις 10 Μαΐου, η ρωσική πλευρά κηρύσσει κατάπαυση του πυρός», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram.

Στην ανακοίνωση του ισχυρίζεται ότι αυτή την περίοδο τα στρατεύματα του «θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες», όπως και ότι στην περίπτωση που η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την «ανάλογη απάντηση».

Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει τις απειλές που διατύπωσε χθες η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να καταφέρει «μαζικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο του Κιέβου» σε περίπτωση που το Κίεβο παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός.

Η Μόσχα κάλεσε από χθες τις πρεσβείες στο Κίεβο να απομακρύνουν το προσωπικό και τους υπηκόους τους από την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι «οι επιθέσεις αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτες» αν η Ουκρανία διαταράξει την γιορτή της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας το Σάββατο.

Παράλληλα, η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις παρά την μονομερή κατάπαυση του πυρός που το Κίεβο πρότεινε να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη εκεχειρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

