Δημοσκόπηση MRB: Double score για ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB για το Open, ενώ καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Έπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:
- 22,5% η Νέα Δημοκρατία
- 3,9% ΣΥΡΙΖΑ
- 11,3% ΠΑΣΟΚ
- 6% ΚΚΕ
- 8,5% Ελληνική Λύση
- 1,8% Νίκη
- 7,9% Πλεύση Ελευθερίας
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο είναι τα εξής:
- 28,8% Νέα Δημοκρατία
- 5% ΣΥΡΙΖΑ
- 14,5% ΠΑΣΟΚ
- 7,7% ΚΚΕ
- 10,9% Ελληνική Λύση
- 2,3% Νίκη
- 10,1% Πλεύση Ελευθερίας
Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:
- 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
- 12,1% «μάλλον»
- 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:
- 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
- 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
- 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:
- 3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»
- 9,8% «μάλλον»
- 15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»
- 67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»
Τέλος, σαρωτική είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να «δείξει» πολιτικές σκοπιμότητες. Πάνω από το 70% των πολιτών θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της Λάουρα Κοβέσι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.