Δημοσκόπηση MRB: Double score για ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Τι λένε οι πολίτες για κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά. Πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν:

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB για το Open, ενώ καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Έπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

  • 22,5% η Νέα Δημοκρατία
  • 3,9% ΣΥΡΙΖΑ
  • 11,3% ΠΑΣΟΚ
  • 6% ΚΚΕ
  • 8,5% Ελληνική Λύση
  • 1,8% Νίκη
  • 7,9% Πλεύση Ελευθερίας
  • Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο είναι τα εξής:

  • 28,8% Νέα Δημοκρατία
  • 5% ΣΥΡΙΖΑ
  • 14,5% ΠΑΣΟΚ
  • 7,7% ΚΚΕ
  • 10,9% Ελληνική Λύση
  • 2,3% Νίκη
  • 10,1% Πλεύση Ελευθερίας

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

  • 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
  • 12,1% «μάλλον»
  • 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

  • 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
  • 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
  • 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
  • 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:

  • 3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»
  • 9,8% «μάλλον»
  • 15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»
  • 67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Τέλος, σαρωτική είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να «δείξει» πολιτικές σκοπιμότητες. Πάνω από το 70% των πολιτών θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της Λάουρα Κοβέσι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

