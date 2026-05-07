Δημοσκόπηση MRB: Double score για ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Τι λένε οι πολίτες για κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά. Πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν:

Σχεδόν διπλάσιο προβάδισμα έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της MRB για το Open, ενώ καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Έπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:

22,5% η Νέα Δημοκρατία

3,9% ΣΥΡΙΖΑ

11,3% ΠΑΣΟΚ

6% ΚΚΕ

8,5% Ελληνική Λύση

1,8% Νίκη

7,9% Πλεύση Ελευθερίας

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο είναι τα εξής:

28,8% Νέα Δημοκρατία

5% ΣΥΡΙΖΑ

14,5% ΠΑΣΟΚ

7,7% ΚΚΕ

10,9% Ελληνική Λύση

2,3% Νίκη

10,1% Πλεύση Ελευθερίας

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:

11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»

12,1% «μάλλον»

15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:

6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»

18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»

18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»

49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:

3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»

9,8% «μάλλον»

15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»

67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»

Τέλος, σαρωτική είναι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να «δείξει» πολιτικές σκοπιμότητες. Πάνω από το 70% των πολιτών θεωρεί αμερόληπτη τη δουλειά της Λάουρα Κοβέσι, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χαρακτηρίζει ως «καθοριστικό παράγοντα» για την ψήφο του τη διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.