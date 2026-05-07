Eurobank: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Προσθήκη του insider.gr στην Google

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Το επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026 γνωστοποίησε η Eurobank μετά τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου.

Το επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026 γνωστοποίησε η Eurobank μετά τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου.

Οι ημερομηνίες - κλειδιά είναι οι κάτωθι:

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών

Τέλος, σημειώνεται ότι: