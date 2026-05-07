Eurobank: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Το επικαιροποιημένο Ετήσιο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026 γνωστοποίησε η Eurobank μετά τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου.

Οι ημερομηνίες - κλειδιά είναι οι κάτωθι:

  • Πέμπτη, 7 Μαΐου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
  • Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης μερίσματος
  • Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων λήψης μερίσματος
  • Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026: (Αναθεωρημένη Ημερομηνία) Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής Μερίσματος
  • Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών
  • Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2026 και ενημέρωση αναλυτών

Τέλος, σημειώνεται ότι:

  1. Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
  2. Οι αναθεωρημένες ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2026 εξαρτώνται από εγκρίσεις προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία.

